【溫網】芭迪經歷過山車一仗　力戰三盤封后首奪溫布頓錦標

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-10 23:45

溫布頓女單決賽，澳洲「一姐」芭迪遇上捷克的卡露蓮娜比列絲高娃，這名頭號種子開段十分順利，輕鬆以局數6：3先拔頭籌。芭迪在次盤錯失致勝的大好機會，被比列絲高娃扳回一城，這名澳洲球手最後一盤未有重覆犯錯，以盤數2：1封后，首度高舉溫布頓的女單錦標。

今年溫布頓女單必定出現一名新的冠軍得主，由「一姐」芭迪（Ashleigh Barty）面對8號種子卡露蓮娜比列絲高娃（Karolina Pliskova），二人今年氣勢不錯，芭迪晉級以來僅失一盤，比列絲高娃更加是一盤不失。

芭迪晉級過程：

比列絲高娃晉級過程：

芭迪與比列絲高娃皆是首度殺入溫網決賽，雙方過去7次交手，來自澳洲的芭迪稍為佔優，兩人對上一次在斯圖加特泥地賽對戰時，「一姐」力戰三盤力克對手。

芭迪與比列絲高娃同樣首度殺入溫網女單決賽。（Getty Images）

畢竟是一場大滿貫女單決賽，相信無人預料開局是如此一面倒，比列絲高娃未站穩陣腳，未能發揮其發球的威力，卻被芭迪狂風掃落葉，一口氣連取14分，並被兩次破發，短短10分鐘已落後0：4。

芭迪在自己發球局的發揮不算穩定，接連在發球局失守，比列絲高娃才可「破蛋」。戰至盤末，29歲的比列絲高娃終於成功保佳發球局，但仍然以3：6先輸第一盤。

比列絲高娃開局連輸14分，不禁輸到「懷疑人生」。（Getty Images）

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比列絲高娃在次盤開段終於開出「Ace球」並順利保發，即使再度被芭迪破發，及後找到機會反撲，局數追成3：3平手，立即振臂高呼鼓勵自己。比列絲高娃信心大增，發球回復水準，更有精彩的回擊球，戰情變得更加緊湊。

戰至5：5時，比列絲高娃在自己發球局一度領先40：0，網前一球截擊竟然打失，信心似乎同時失去，被芭迪一口氣連取5分破發。只要「一姐」保住發球局便可首度高舉溫布頓錦標，面對奪標的大好機會，芭迪同樣手緊，再度拱手奉上發球局，需要戰至「Tie-Break」，這名捷克球手未有再將機會溜走，以細分7：4扳回一城。

比列絲高娃次盤打破芭迪發球局後，振臂高呼，力保奪標一絲希望。（路透社）

好景不常，比列絲高娃未能乘勢在最後一盤開個靚頭，再被芭迪打破發球局，並鞏固領先優勢帶至盤末，卻未有重蹈次盤的覆轍，幾經辛苦力保發球局，芭迪不禁跪在地上眼泛淚光，首度在溫網封后，亦是個人第二項大滿貫錦標。

芭迪幾經辛苦贏波，取得生涯第2項大滿貫錦標。（路透社）

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