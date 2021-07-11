游泳｜33歲港將施幸余力壓19歲泳手奪冠　同破港績奪世錦賽資格

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-07-11 12:59

香港短池游泳計時賽今日（11日）假香港體育學院閉門進行，33歲女飛魚施幸余與19歲小將簡棹桐雙雙打破100米混合泳香港紀錄，並率先達標，取得年末在阿布扎比上演的短池游泳世錦賽資格。

曾3度為港征戰奧運的施幸余，雖於上月的長池分齡泳賽未能達標趕上「尾班車」，但她今日轉戰短池賽，於100米個人混合泳以1分00.63秒、0.45秒之差，打破原由簡棹桐在2018年短池世界盃造出的1分01.08秒香港紀錄。19歲小將簡棹桐的紀錄雖被改寫，仍在同賽游出1分00.76秒，較自己原來保持的舊香港紀錄快，二人分列冠、亞軍，施幸余以較快時間成為新紀錄保持者。

短池50米自由泳香港紀錄保持者施幸余，今日再添一項紀錄。（資料圖片／李澤彤攝）

由於這場比賽同時是世界短池游泳錦標賽的資格賽事，二人雙雙游出世錦賽A標達標時間（1分01.21秒），順利取得12月16日於阿布扎比展開的世錦賽資格。

刷新港績的施幸余（左一）及簡綽桐獲泳總頒發「閃電獎」。（泳總Facebook）

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19歲的簡綽桐於上月透露將會到美國密歇根大學升學。（資料圖片／葉詩敏攝）

【香港隊的東京奧運代表】（按圖放大）