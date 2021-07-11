溫網｜謝淑薇與拍檔合作2個月奪女雙冠軍　大坂直美獲年度大獎

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-07-11 20:20

女子網球巨星大坂直美（Naomi Osaka）早前以心理健康為由，出戰法國網球公開賽時拒絕參加記招，最終決定退賽，至周六（10日）才盛裝出席ESPY頒獎禮。 另外，台灣球手謝淑薇周日凌晨（11日）在溫布頓網球公開賽，奪得女子雙打冠軍，成為生涯第4座大滿貫錦標。

溫布頓網球公開賽女雙決賽，謝淑薇夥拍比利時球手伊莉絲馬田斯（Elise Mertens），打出一場刺激萬分的賽事，兩人面對俄羅斯組合古迪美杜娃（Veronika Kudermetova）／法斯尼娜（Elena Vesnina），首盤發揮不佳下以3：6先輸，第二盤更在幾近失冠下，全力救回兩個錦標分（Championship Point），再以7：5反勝扳平盤數，第三盤再激戰至9：7，才鎖定冠軍。

4奪大滿貫兼台灣排名第1 仍不符奧運參賽資格

35歲的謝淑薇由此奪得個人第3個溫網女雙錦標，連同2014年的法網女雙冠軍，她生涯已收穫4個大滿貫錦標。有趣的是，其實謝淑薇因本身的拍檔史翠高娃（Barbora Strycova）懷孕，4月底才開始與馬田斯合作，她坦言合作之初，兩人在場上處理來球或走位都有點混亂，「但不會一輸球就覺得很大問題，我們都蠻開心，跟她合作雙打是蠻輕鬆的一件事情。」

雖然謝淑薇在大滿貫賽事表現出眾、也是台灣女單及女雙排名第一，但她因過去4年未有代表台灣參加聯邦盃，去年3月出賽又未獲教練派遣出賽，最終台灣落敗，她亦因沒有上陣而不符奧運出賽資格，經申訴後亦無果，她亦無奈地道「只好在巴黎（2024奧運）見了」。

謝淑薇曾在2016里約熱內盧奧運開幕前兩日，因不滿中華台北網球協會在資源分配上偏坦其隊友，宣布「全面退出台灣網壇，永不接受國家隊徵召」，當時其雙打拍檔莊佳容，也因而被逼退賽。

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謝淑薇（右）與馬田斯（左）舉起苦戰得來的溫網冠軍。（Getty Images）

【網球場外的輕熟女謝淑薇】（按圖放大）

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大坂直美盛裝露面 領獎稱緊張

至於沒有參加今屆溫網的大坂直美，早前經歷法網退賽風波後，一直未有公開露面，靜心休養，直至昨晚在美國紐約舉行的第29屆年度傑出體育表現大獎（ESPY）頒獎禮，她才盛裝打扮走上紅地氈，是自6月初以來首度在公開場合現身。6月初，她以保障心理健康為由拒絕出席法網記招，賽會遂向她罰款，最終她決定退賽，並稱會暫停出賽一段時間。

她昨晚獲獎後直言緊張：「我不會說太多話，因為我有點緊張。」當時台下向她一片喝采聲，隨後她續道：「我知道這一年——雖然它還未完——但對我們很多人來說都很難過，而我只想說，我愛你們。」

盛裝領獎的大坂直美（按圖放大）：

大坂直美獲選為ESPY的年度最佳女子運動員，她日前亦在《時代》雜誌發表文章，明言已決定會參加7月24日展開的東京奧運網球賽：「我（休息時）的時間足夠我去反思、再向前看。我真的很期待在東京出賽，奧運會本身已夠特別，但能在日本觀眾眼前作賽，更是夢想成真，希望我能令他們感到驕傲。」

不過，由於東京疫情反彈，奧運已宣布包括東京地區舉行的賽事均需閉門作賽，意味日本觀眾無法親眼看到大坂作賽。

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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