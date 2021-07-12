歐國盃｜修夫基連換人都會害怕　19歲沙卡操刀最後一輪令人搲晒頭

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-12 08:59

英格蘭的足球回家夢碎！「三獅軍團」在歐洲國家盃決賽與意大利力戰120分鐘未能分出勝負，戰至互射12碼階段，英軍最後三輪全數宴客，溫布萊高舉獎盃的美夢成空。 由分組賽不失球﹑打破宿命淘汰德國，相隔55年再殺入大賽決賽，主帥修夫基一直備受讚賞。不過，這名英軍教頭在決賽的調動過於保守，更在互射12碼階段揀選布卡約沙卡主射最後一球，這些決定令人摸不着頭腦。一場決賽，似乎將修夫基親手建立的狠狠摧毀。

開賽僅117秒，英格蘭憑勞基梳爾撞射先開紀錄，及後未能再添紀錄擴大優勢，意大利老將邦路斯在下半場近射「執雞」追平，及後法定時間與加時30分鐘未能改寫紀錄。進入最殘酷的互射12碼階段，英格蘭最後3輪全數射失，最終12碼飲恨，未能再度在溫布萊舉起獎盃。

意大利射贏12碼封王 英格蘭最後3輪全數宴客

【勞基梳爾開波兩分鐘先開紀錄】

修夫基（Gareth Southgate）帶領英格蘭在分組賽兩勝一和不敗兼零失球晉級，16強對德國修夫基改踢3中堅，兩球淨勝宿敵殺入8強，加上走線之靚，英格蘭不負眾望躋身決賽。英國傳媒盛傳倘若英軍勇奪歐國盃的話，修夫基大有機會封爵，可惜卻在今場決賽前功盡廢。

【重溫修夫基5個換人的時間及情況】

英格蘭今仗早早領先，及後時間被意大利扳回一城。以英格蘭的人腳而言，大有本錢調動改變戰局，嘗試在法定時間內解決意大利，可惜修夫基沒有這個想法。在被扳平之後，70分鐘才作出首個調動，小將布卡約沙卡入替捷比亞，4分鐘後再以佐敦軒達臣取代迪格蘭賴斯，法定時間內只作出兩個對位調動。

【邦路斯在下半場為意大利扳平】

對比敵軍的主帥文仙尼，意大利在法定時間已換3名球員，加時再作3個調動，先撇開換人的成效，至起碼文仙尼勇於嘗試，而修夫基連換人的膽量也沒有。

英軍每一個調動也「價值連城」，修夫基似乎顧慮甚多，下一個調動已經是加時上半場，基亞利殊入替試圖扭轉戰局。隨後在完場前再次換出軒達臣，換入拉舒福特及查頓辛祖，為12碼作好準備。諷刺的是，來季的曼聯雙翼「福仔」與辛祖12碼齊齊宴客。

【重溫驚心動魄的互射12碼】

+ 11 + 11 + 11

當比克福特撲出佐真奴的12碼後，燃點起英格蘭的一絲希望，最後一名操刀的竟然是經驗尚淺的沙卡，如此關鍵一球交由一名19歲小將處理，修夫基的決定令人摸不着頭腦，不禁令人疑問「點解係佢？」，隊中是否有更好的主射人選，例如史達寧？面對巨大的壓力，沙卡最終射失而回，淪為代罪羔羊，而修夫基今屆歐國盃建立的一切，在一場決賽內付諸東流。

修夫基錯過了歐國盃封王的機會。（Getty Images）

歷史不斷重演，從開賽早段領先，直至保守希望守到完場，結果事與願違，落敗而回，這個故事的情節似曾相識，會否令大家想起2018年世界盃4強不敵克羅地亞的一仗？

捷比亞開賽早段攻入罰球，及後希望擴大領先優勢惟不果，修夫基改變策略踢得保守，比列錫68分鐘追平，英軍其後沒有還擊之力，結果被文迪蘇傑在加時攻入奠勝一球，黯然出局。相隔5年，劇本再一次重寫，唯一的分別是英格蘭今仗在12碼落敗，而修夫基的臨場調動似乎未有改善。

【歐國盃決賽的星級座上客】

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 39 + 39 + 39

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇