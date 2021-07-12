歐國盃｜修夫基解釋派沙卡射12碼有原因　堅尼：史達寧去咗邊！

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-12 10:42

英格蘭領隊修夫基挑選主射12碼的球員備受爭議，他安排年僅19歲的小將布卡約沙卡操刀最後一輪，結果他射失，導致英格蘭在互射12碼以2：3不敵意大利，失落冠軍。修夫基賽後承擔責任，自認根據平時操練的表現決定互射12碼的人選。曾效力曼聯的愛爾蘭名宿堅尼批評史達寧及基亞利殊，他認為這些成熟的球員不應讓沙卡在他們之前射12碼。

主帥修夫基賽後說：「責任在於我，我是根據他們訓練的表現決定操刀的人選。沒有一個球員是孤單的，我們一起贏，一起輸。如果就12碼而論，全是我的決定。」英格蘭在世界盃及歐國盃史上9次面對過互射12碼，只有2次獲勝，勝率僅得22%；在曾參與3次或以上大賽互射12碼的歐洲球隊之中，英軍敬陪末席。另外，英格蘭於歐國盃史上4次在互射12碼落敗，也是輸得最多的球隊。

他續說：「他（沙卡）不是孤軍作戰的。他是個非常優秀的年輕人，在更衣室深受隊友歡迎。他在今屆的表現非常好，絕對是一顆新星，準備成為球星。今場決賽也是，他後備上陣之後，踢得好好。我們一起支持他，全部人都會幫助他。我相信看過他今屆賽事的表現，他在外面還會得到更多的愛及支持。」

負責操刀第1輪的隊長哈利卡尼說：「球員已經付出全力。在互射12碼落敗，是全世界最差的感受。不過，我們今屆賽事整體踢得非常好，我們應該以此為榮，昂首面對未來。現在當然會感到難受，但這份傷痛不會持續很久的。」除了沙卡之外，拉舒福特及查頓辛祖都射失12碼。儘管門將比克福特救出兩球，英格蘭仍要落敗。

卡尼說：「我們可以昂首面對今屆賽事，我們踢得非常好。所有人都會射失12碼。我們一起贏，一起輸。我們會從中學習及成長。幾位年輕球員未來會成長，為來年世界盃帶來更大的幫助。」卡尼在4強對丹麥的加時亦曾射失12碼，但他之後補中射入，幫英格蘭贏2：1晉級決賽。

擔任評述員的前曼聯、愛爾蘭名將堅尼將沙卡射失12碼的矛頭指向史達寧及基亞利殊，他說：「如果你是史達寧或基亞利殊，你不能夠坐在一旁，讓一名小將排在你之前射12碼。你不能讓一個19歲的怕醜仔射先過你！他們擁有更多的經驗，史達寧還贏過很多錦標，他們應該站出來，行在年輕的球員的前面。」

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