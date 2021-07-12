英格蘭球員歐國盃整體表現逐個點評　兩曼聯守將踢出世界級發揮

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-12 14:20

英格蘭在歐國盃決賽互射12碼不敵意大利，遺憾未能「將足球帶回家」，但他們今屆入到決賽，已經突破歷史，55年來首次打入大賽冠軍戰。 由分組賽到決賽的7場比賽中，英格蘭主帥修夫基起用穩固班底，26人大軍名單之中只有16人上陣時間超過100分鐘。這班球員中，隊長哈利卡尼分組賽較令人失望，但淘汰賽總算重拾射門鞋；門將比克福特、左閘勞基梳爾及防中加雲菲臘斯的表現驚喜。以下為編輯對英格蘭球員在今屆歐國盃的評分，以10分為滿分。

【英格蘭球員及領隊今屆表現簡評及評分（按圖放大）】

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英格蘭決賽賽果：意大利射贏12碼封王 英格蘭最後3輪全數宴客

【今屆賽事贏過賽後最佳的英格蘭球員（按圖放大）】

門將比克福特：8分

賽前看英格蘭4線，門將似乎是最弱的一環，但比克福特表現可人，幫球隊在分組賽以不失球姿態晉級，整屆賽事5場保持清白之身，只有在4強及決賽有失球，是今屆不失球場次最多的門將。儘管比克福特前面的防線功不可沒，但不能否認比克福特在撲救上的反應，尤其在決賽互射12碼，他救出兩球12碼，與意大利門將基安盧基當拿隆馬並肩，其中在第5輪於絕境下撲出對方的12碼高手佐真奴費路的射門。在守門方面，比克福特令人驚喜，比起在愛華頓的表現更佳，可能他就是那種踢國家隊比球會表現好的球員。如果說瑕疵，那就他的腳下工夫未及得上一班後防隊友的水平，有時面對回傳，他只能大腳踢上前場。

【重溫歐國盃驚心動魄的互射12碼，比克福特撲出兩球】

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右閘/中堅基爾獲加：8分

基爾獲加是修夫基的愛將，也是英格蘭防線最可靠的穩健先生，除了分組賽對蘇格蘭缺陣休息，其餘6場都正選披甲。今屆獲加踢過右中堅及右閘，可能因為左邊的勞基梳爾常常確前，所以獲加較少上前助攻的精彩時刻。獲加不怕身體對抗，速度又快，防線包位有保證，叫他跟對方前鋒鬥跑，他肯定不會輸。

左閘勞基梳爾：9分

勞基梳爾缺席首場分組賽對克羅地亞，但之後踢足6場比賽每一分鐘，他今屆簡單踢出最佳左閘的表現，攻守兼備，去到淘汰賽後段愈見搶鏡。16強對德國的兩個入球，開紀錄的一個來自他助攻，錦上添花的一個來自他中場的反搶。8強對烏克蘭，他交出兩次助攻，盡顯他的突破及傳中能力。決賽對意大利，他更加入楔禁區，接應傳中在兩分鐘射入開紀錄的一球。勞基梳爾的全面表現更被稱為「梳拔圖卡路士（Shawberto Carlos）」，可跟巴西傳奇左閘羅拔圖卡路士媲美。經過今屆歐國盃，梳爾毫無疑問地成為世界級左閘。

【勞基梳爾在決賽開波兩分鐘先開紀錄】

中堅史東斯：8分

史東斯是英格蘭防線不可或缺的球員，今屆7場比賽全數正選，除了分組賽對捷克可以提早休息，其餘6場都踢到尾。他是門將比克福特以外，英格蘭上陣時間最多的球員。與拍檔哈利馬古尼相比，史東斯的定位就較低調，較多負責包位執漏，感覺就像那種不顯山不露水的球員。對蘇格蘭的分組賽，史東斯接應角球頭槌中柱，如果那球入了，英格蘭分組賽便可以全勝。

英格蘭啞火史東斯頭槌中柱 蘇格蘭部署得宜踢出精彩一戰

【分組賽對蘇格蘭，史東斯接應角球頭槌中柱】

中堅哈利馬古尼：9分

儘管馬古尼季尾受傷，但修夫基一直堅持選他入伍，現在回首，不得不讚修夫基的決定，因為馬古尼復出後，踢出世界級中堅的水平，穩如磐石。他在第3場分組賽對捷克才首席披甲，很快就上力。16強對德國，他出任左中堅，多次瓦解對方的高空攻勢。8強對烏克蘭，他更加頭槌入波，助球隊大勝。防守上，馬古尼展現「空霸」本色，頭槌很少失威，爭頂極具優勢；進攻上，馬古尼是英格蘭死球進攻的重點。縱然人人都知英格蘭的死球大部分都是往馬古尼的頭頂傳去，但他都時時頂贏。

【4強對丹麥時，哈利馬古尼的頭槌被卡斯柏舒米高「神救」】

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左閘/右閘捷比亞：7分

捷比亞也是修夫基的愛將，他防守穩健，還有一腳上乘的傳中，是陣中的死球專家。首場分組賽，他被安排踢左閘，令人意外，之後到16強對德國，因為修夫基變陣3中堅，他再獲正選踢右翼衛，表現可圈可點。捷比亞是修夫基常用的戰術棋子，派他上陣時就可將獲加移後，靈活地由4後衛切換成3中堅。在決賽對意大利，英格蘭踢3-4-3陣式，捷比亞再次擔任右翼衛，為開紀錄的入球送上助攻。

中堅泰朗明斯：7分

泰朗明斯的定位就是馬古尼的替補，當馬古尼未傷癒時，他以正選踢了頭兩場分組賽，表現不過不失，幫到英格蘭兩場都保持不失，之後對捷克的末輪分組賽亦有後備上陣，但他在淘汰賽就長坐冷板。與同位的馬古尼比，明斯在防守及引球推進分波都有明顯差距，但以替補而言，他都是及格的。

防中迪格蘭賴斯：7分

賽前迪格蘭賴斯被視為英格蘭中場的最重要一員，因為他是防線前最好的屏障。確實，賴斯在今屆7場比賽都正選上陣，足見其重要性，但隨住進入淘汰賽，漸漸發現賴斯的本領就只限於防守，他對進攻的支援甚少，欠缺具創造力的短傳或長傳，尤其與拍檔加雲菲臘斯一對比，就有點高下立見。在修夫基心目中，當球隊要進攻，首先想到的就是犧牲賴斯。在4強及決賽，修夫基都在關鍵時候換走賴斯，派了佐敦軒達臣上陣。

防中加雲菲臘斯：9分

最初以為加雲菲臘斯只是佐敦軒達臣受傷下的替工，但在今屆賽事見到，他確立了自己為英格蘭第一防中的地位。他在今屆7場都踢正選，除了對烏克蘭那場大勝可以獲得提早休息，其餘6場都踢到完場。加雲菲臘斯的覆蓋面大，可以滿場飛，而且有遠射腳頭，間中都會有細膩的傳球及突破，算是配得上自己「約克郡派路」的外號。在首場分組賽，全靠他個人突破，為史達寧送上助攻，英格蘭才贏到克羅地亞1：0。他今屆7場的跑動距離為83公里，緊次於意大利防中佐真奴費路。

【分組賽首戰對克羅地亞，「約克郡派路」加雲菲臘斯英姿】

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防中佐敦軒達臣：7分

佐敦軒達臣季尾剛傷癒，復出踢友賽又鬧出爭射12碼的事件，他在今屆歐國盃的定位只是一名協助鎮住更衣室的防中替補。他今屆5次上陣，全部都是後備入替。他在對捷克、德國及烏克蘭後備登場，性質是讓主力休息，兼讓軒達臣寓賽於操，他在對烏克蘭時亦取得首個入球，可喜可賀。到4強對丹麥及決賽對意大利，軒達臣的入替意義就完全不同，他是入場穩住中場，並利用他比賴斯更多的進攻能力，例如傳球及傳中，幫助球隊加強攻力。

8強對烏克蘭，對方後防「散散哋」，軒達臣都輕鬆取得入球。（Getty Images）

進攻中場美臣蒙特：7分

美臣蒙特上季幫車路士贏得歐聯冠軍，今屆歐國盃在英格蘭的定位則是首席攻中，優先次序在基亞利殊之上。美臣蒙特確是勤力，但他正選時對比賽的影響力不足，稍為令人失望。受疫情影響，美臣蒙特沒有上陣對捷克及德國，他在其餘5場都踢正選，只有對烏克蘭的大勝中交出1個助攻。

進攻中場基亞利殊：8分

基亞利殊今屆的定位是首席進攻奇兵，假若英格蘭進攻不順，急需入球，這名7號球員就準備好入替。他的代表作是16強對德國，69分鐘上陣後，先策動了開紀錄的入球，之後再傳中助攻卡尼攻入。在分組賽對捷克，他正選登場，亦為史達寧送了一記傳中助攻。在4強及決賽，基亞利殊都有後備上陣。他的盤球及創造力對英格蘭有立竿見影的效果。

基亞利殊入替激活英格蘭進攻 關鍵之人策劃兩球擊敗德國

基亞利殊入替，改變了16強對德國的勝負走向。（路透社）

【16強對德國，基亞利殊策動第一個入球過程】

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【16強對德國，基亞利殊助攻卡尼入球過程】

進攻中場菲爾科頓：7分

菲爾科頓在初期得到重用，首兩場分組賽正選上陣，對克羅地亞有球中柱的射門，並顯示出不俗的創造力。不過，他之後似乎失寵，位置被另一類型的布卡約沙卡所取代。4強的丹麥時，科頓有後備入替，但之後足部有傷，未能在決賽候命。

翼鋒布卡約沙卡：7分

布卡約沙卡在第3輪分組賽對捷克起獲得正選，之後對德國及丹麥也是正選，可見修夫基對他的重視。19歲的沙卡有一定身體對抗性，速度快又靈活，喜歡單對單挑戰對手後防。4強對丹麥，就靠他接應直線後傳中，逼到對方中堅卡積亞擺烏龍，幫英格蘭先開紀錄。在決賽，沙卡成為後備奇兵，曾弄到意大利中堅基亞連尼相當狼狽，要拉住沙卡衣領才阻止到他的推進。至於最後射失12碼，其實修夫基要一名大賽經驗淺的19歲小將處理歐國盃決賽第5輪12碼，會不會給予他太大壓力呢？真的不怪沙卡，只希望他盡快克服這次的挫折，成長起來。

翼鋒史達寧：9分

史達寧是個令人又愛又恨的球員，常常見到他獨食，明明隊友位置更佳仍要死扭，甚至自己一個衝入人堆去。雖然他時常失去控球，但間中一兩次突破又真的造到威脅，而且他有門前嗅覺，走到靚位，可以在龍門完成最簡單的任務。英格蘭分組賽的兩個入球，都是來自史達寧。16強對德國，再一次全靠史達寧開紀錄。如果頭幾場沒有史達寧，恐怕英格蘭早就出局了。他今屆累積3個入球及1次助攻。另一個令人難忘的時刻是，4強對丹麥踢到加時的120分鐘，史達寧竟然還有體能爆大半場，入到對方禁區射門。難怪在球隊需要入球的時候，修夫基換走其他人也不換下史達寧。

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前鋒哈利卡尼：8分

如果選歐國盃分組賽最令人失望的球員，肯定有卡尼。堂堂英超神射手，分組賽對3隊實力較弱的隊伍都入不到波。直至16強對德國，他頂入2：0的入球，總算在今屆開齋。8強對烏克蘭，卡尼梅開二度；4強對丹麥，他在加時射失12碼，但他馬上將功贖罪，補中入網，幫英格蘭贏2：1晉級決賽。卡尼今屆累積入4球，是隊中入球最多的球員。除了入球外，卡尼經常回後組織，落到中場帶波及傳球，相當勤力，功勞對得起隊長臂章。

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領隊修夫基：8分

短期記憶總是較深刻，單論4強及決賽，可能你會記住了修夫基的保守，久守必失，換人失當，尤其決賽，120分鐘換拉舒福特及查頓辛頓入場射12碼，但兩者都「宴客」，還令人驚訝地派19歲的沙卡主射最後一輪。儘管修夫基問題多多，但首次帶領英格蘭入歐國盃決賽的功勞是實實在在的，他真的是功不可沒。在他麾下，英格蘭可以靈活用上4-2-3-1及3-4-3陣式，就算在比賽中切換都沒有問題；16強淘汰德國一戰更見其功力。選人方面，他的眼光亦好，例如提拔加雲菲臘斯，堅持選有傷的哈利馬古尼入伍。單計決賽，修夫基可能不及格，但綜觀整屆賽事，他還是配得上高分。

另外，查頓辛祖、列斯占士、拉舒福特、祖迪比寧咸及卡維特利雲都曾在歐國盃披甲，辛祖是當中機會較多的，1次正選及2次後備，但未算特別搶鏡，而列斯占士在分組賽對蘇格蘭獲得正選，表現不俗，可見英格蘭右閘人員鼎盛。至於拉舒福特、祖迪比寧咸及卡維特利雲通常在末段入替，發揮時間不多，難以評價。

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