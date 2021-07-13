歐國盃總結｜六大不可思議數據　射失12碼球員竟比射入多

24隊參戰，橫跨31日，比賽51場，創造142個入球，最後誕生意大利一個贏家。

今屆歐國盃創造了很多神奇數據，例如烏龍球創歷史新高。球迷觀賞淘汰賽亦肯定盡興，因為逾半的比賽都至少附送多30分鐘的加時。



不可思議數據1：加時次數急升



今屆15場淘汰賽中，有超過一半的8場需要踢到時分勝負，其中4場來自16強，8強有1場，而2場4強都要踢足120分鐘，之後意大利及英格蘭在決賽都要以互射12碼定冠軍。在8場要加時的淘汰賽，當中4場踢完120分鐘仍未分勝負，需要互射12碼。

意大利是歐國盃史上參與最多次互射12碼的球隊，7次入面贏得4次，與西班牙並列贏得最多；至於英格蘭5次在歐國盃面對12碼，只得1次勝出，4次落敗，是歐國盃史上互射12碼輸最多的球隊。

【回顧歐國盃2020所有淘汰賽賽果（按圖放大）】

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今屆歐國盃圓滿結束，意大利擊敗英格蘭封王。（01美術製圖）

今屆淘汰賽加時比賽：

16強：意大利法定時間與奧地利踢成0：0，加時勝2：1

16強，西班牙法定時間與克羅地亞踢成3：3，加時勝5：3

16強：瑞士法定時間及加時後與法國踢成3：3，互射12碼勝5：4

16強：烏克蘭法定時間與瑞典踢成1：1，加時勝2：1

8強：西班牙法定時間及加時後與瑞士踢成1：1，互射12碼勝3：1

4強：意大利法定時間及加時後與西班牙踢成1：1，互射12碼勝4：2

4強：英格蘭法定時間與丹麥踢成1：1，加時勝2：1

決賽：意大利法定時間及加時後與英格蘭踢成1：1，互射12碼勝3：2。



上屆歐國盃擴軍，增設16強淘汰賽，那屆只有5場比賽需要踢加時。之前未擴軍，淘汰賽由8強開始，加時場數就更少，例如2012年只有2場，2008年、2004年及2000年各有3場。

1996年那屆亦有很多加時，由8強起7場淘汰賽，有5場出現加時，當中4場要互射12碼。今屆亦有4場比賽要互射12碼，追平1996年的紀錄。

不可思議數據2：烏龍球比歷屆總和更多



有請今屆的神射手！烏龍球！今屆歐國盃的烏龍球數目破了歷年紀錄，總共出現了11球。這個數目相當跨張，因為由1960年首屆歐國盃起，直至上屆2016年，歷屆合共只有9個烏龍球，但今屆以一屆之力，就打破了歷屆之數，確實十分奇異。

【今屆有11個烏龍球，破盡歷屆紀錄】

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今屆烏龍球：

第1球：土耳其中堅美列迪美羅（vs意大利）

第2球：波蘭門將施捷斯尼（vs斯洛伐克）

第3球：德國中堅曉姆斯（vs法國）

第4球：葡萄牙中堅魯賓戴亞斯（vs德國）

第5球：葡萄牙左閘拉菲爾古里路（vs德國）

第6球：芬蘭門將哈迪基（vs比利時）

第7球：斯洛伐克門將杜巴夫卡（vs西班牙）

第8球：斯洛伐克中場古卡（vs西班牙）

第9球：西班牙中場柏迪（vs克羅地亞）

第10球：瑞士中場薩卡利亞（vs西班牙）

第11球：丹麥中堅卡積亞（vs英格蘭）



不可思議數據3：首次有門將擺烏龍



在今屆歐國盃前，未試過有門將擺烏龍，但在今屆烏龍球大爆發之下，門將也不能幸免，一屆就有3位門將遭逢厄運。首位在歐國盃擺烏龍的是波蘭門將施捷斯尼，他在分組賽對斯洛伐克時，對方的羅拔馬克射中柱，但皮球之後省中施捷斯尼入網。施捷斯尼並不孤獨，之後還有芬蘭門將哈迪基對比利時擺烏龍，跟住斯洛伐克門將杜巴夫卡在對西班牙犯下致命錯誤，將一個彈高的皮球撲進網窩。

不可思議數據4：射入12碼比率低

按道理，主射球員有主導權，龍門又那麼大，操刀的位位都是頂級球員，12碼應該不難射入。不過，在今屆歐國盃法定時間及加時出現17個12碼，入與不入的比例接近五五之比。

首先，今屆的12碼已經創紀錄新高，之前的紀錄是13個12碼的2000年，跟住的上屆2016年有12個。今屆17個12碼之中，有9個射入，8個射失，當中6球被門將撲出，還有2球是劊子手射不中目標。換言之，射入12碼的比率只得53%。

【歐國盃2020入面8位在120分鐘內12碼「宴客」球員】

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雖然今屆12碼水準偏低，但葡萄牙的C朗仍然十分穩定，3次操刀，全數射入，成為歐國盃史上射入12碼最多的球員，之前舒利亞及施丹等只入過2球。今屆葡萄牙與法國踢成2：2分組賽，出現了3球12碼，是歐國盃史上最多12碼的比賽。此外，由於C朗包辦了3球12碼，所以今屆在法定時間及加時射得入12碼的球員只有7位，比射失的球員（8位）還要少。

【歐國盃2020入面7位在120分鐘內射入12碼球員】

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在法定時間及加時射入12碼球員：C朗（3球）、迪比、科斯貝治、柏德列舒希克、賓施馬、迪斯尤巴、盧卡古

在法定時間及加時「宴客」球員：賀積查治、加里夫巴利、阿里奧斯基、馬利路夫斯基、謝拉特摩蘭奴、艾華路莫拉達、列卡度洛迪古斯、哈利卡尼

今屆在法定時間及加時內的12碼：

第1球：丹麥中場賀積查治（vs芬蘭）被撲出✋

第2球：葡萄牙前鋒C朗拿度（vs匈牙利）射入⚽

第3球：威爾斯前鋒加里夫巴利（vs土耳其）射失❌

第4球：北馬其頓中場阿里奧斯基（vs烏克蘭）被撲出✋

第5球：烏克蘭中場馬利路夫斯基（vs北馬其頓）被撲出✋

第6球：荷蘭前鋒迪比（vs奧地利）射入⚽

第7球：瑞典中場科斯貝治（vs斯洛伐克）射入⚽

第8球：捷克前鋒柏德列舒希克（vs克羅地亞）射入⚽

第9球：西班牙前鋒謝拉特摩蘭奴（vs波蘭）射失❌

第10球：俄羅斯前鋒迪斯尤巴（vs丹麥）射入⚽

第11球：西班牙前鋒艾華路莫拉達（vs斯洛伐克）被撲出✋

第12球：葡萄牙前鋒C朗拿度（vs法國）射入⚽

第13球：法國前鋒賓施馬（vs葡萄牙）射入⚽

第14球：葡萄牙前鋒C朗拿度（vs法國）射入⚽

第15球：瑞士後衛列卡度洛迪古斯（vs法國）被撲出✋

第16球：比利時前鋒盧卡古（vs意大利）射入⚽

第17球：英格蘭前鋒哈利卡尼（vs丹麥）被撲出✋



不可思議數據5：頭槌入球多



今屆入球分佈，142球當中，61球由右腳射入，43球是左腳，27球是頭槌，另外11個烏龍球。在2008年及2012年兩屆，左腳入球佔比不足25%，上屆急升至超過34%，今屆亦有30.3%。經過英格蘭在8強連轟入烏克蘭3個頭槌，今屆歐國盃的頭槌入球總數最後上升到27球，佔全部入球的19%。

哈利馬古尼攻入頭槌。（Getty Images）

英格蘭對烏克蘭的8強，勞基梳爾送出兩記傳球，分別助攻哈利馬古尼及哈利卡尼用頭入波，最後佐敦軒達臣也是用頭頂入他的首個國際賽入球，幫英格蘭贏到4：0完場。英格蘭今屆共入5個頭槌，是頭球入波最多的球隊。

此外，在法國對瑞士的16強，兩隊法定時間踢成3：3，當中一半的入球都是頭槌，瑞士前鋒施費洛域今場梅開二度，兩球都是頭球，而賓施馬的第2個入球也是來自頭槌。瑞士今屆有3個頭槌入球，僅次英格蘭。

不可思議數據6：歐國盃史上最遠入球



在捷克對蘇格蘭的首輪分組賽，捷克前鋒柏德列舒希克射入一記足以載入史冊的入球。當時蘇格蘭球員起腳遠射，省中湯馬士蘇錫克彈出，皮球落到中線附近，舒希克見大衛馬素爾失位，便即起腳笠射，幫捷克拉開到2：0。

舒希克梅開二度，第二個入球更加精彩！（路透社）

半場笠射預訂今屆最佳入球？「捷克伊巴」舒希克大起底

舒希克世界波逐格睇（按圖放大）

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據統計，這個入球遠達49.7碼，接近中場線，創歐國盃自1980年有紀錄以來最遠距離的入球。舒希克從此在歐國盃史上留名！舒希克賽後透露，笠射並非靈光一閃，而是他一直都有留意大衛馬素爾的企位，他說：「我見到他不在位置。我在上半場已經留意到，這種情況會出現。我一直有留意他的企位。」

【舒希克的足球路】

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