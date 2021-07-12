歐國盃決賽︱基亞利殊稱願為英格蘭射十二碼　摩連奴繼續狙擊梳爾

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-12 20:30

英格蘭在歐國盃決賽戰至互射十二碼飲恨落敗，第三至五輪派出三個年輕人拉舒福特、辛祖和沙卡主射並全數射失，令陣中較有經驗的前線球員史達寧和基亞利殊備受批評，前曼聯名宿堅尼便點名指摘二人。 面對排山倒海的抨擊，基亞利殊在Twitter回應，指出自己願意為英格蘭主射十二碼，並已向領隊修夫基提出。

天空體育在Twitter引用前曼聯隊長堅尼的話：「如果你是史達寧或基亞利殊，絕對不能坐在那兒，讓一個年輕小孩排在你前面主射十二碼。」批評二人坐視不理，任由19歲的沙卡主射關鍵的第五輪十二碼。

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基亞利殊在個人帳戶轉載有關帖文，並作出回應：「我有講我想射其中一球」，表明自己願意操刀主射，只是意見未獲領隊修夫基接納。

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加時後備上陣的基亞利殊，因未有主射十二碼備受批評。（Getty Images）

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基亞利殊在Twitter回應批評，表明願射十二碼。（Twitter）

「我已表明我願意主射」

他隨即表態支持修夫基，「領隊在今屆賽事作出很多正確決定，今晚也不例外。不過我實在忍受不了人們說我不想射十二碼，我其實已經說過我願意去射。」

至於另一主角史達寧，至今未就事件表態。英國《太陽報》在準決賽前曾列出英軍球員在球會及國家隊賽事所有主射十二碼的紀錄，當中基亞利殊只曾兩次主射，一次射入，一次射失，成功率50％。至於史達寧則曾八次操刀，當中一半射失，成功率同為50%。

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史達寧被指「龜縮」不肯射十二碼，成為箭靶。（Getty Images）

摩連奴：「梳爾在哪兒？」

賽後英軍領隊修夫基將責任攬上身，「是我根據球員平日訓練表現決定十二碼劊子手」，強調全隊贏就一齊贏，輸就一齊輸，「互射十二碼完全是我的決定，我的責任。」

除了堅尼之外，名帥摩連奴亦批評英格蘭一班球員未能肩負責任，要由年紀最細的沙卡主射最後一輪，「在這情況下，史寧達在哪兒？史東斯在哪兒？梳爾在哪兒？為什麼軒達臣或獲加沒有留在球場？」

他指出，「我認為要一個孩子在那刻承受一切，實在太多。」摩連奴直言要去問清楚修夫基，「很多時應該在陣中的球員卻不在，應該承擔責任的球員卻逃避責任。」

英格蘭再次在大賽互射十二碼失利。（Getty Images）

英格蘭向來不擅長互射十二碼，歷來在世界盃或歐國盃9次互射十二碼輸掉7次之多，當中歐國盃只在1996年八強對西班牙贏過一次，那屆四強對德國修夫基正是唯一射失的「戰犯」，多年來背負罪人之責。世界盃頭3次全負，直到修夫基領軍的2018世界盃才取得首次突破，十六強十二碼射贏哥倫比亞，當時拉舒福特已是劊子手之一，負責第二輪並射入。

翻查數據，辛祖和拉舒福特命中率均名列前茅，正好解釋為何修夫基要換他們出來射十二碼。沙卡在此之前從未主射，派他射第五輪明顯是要讓意大利門將當拿隆馬無路可捉，修夫基十分器重這個19歲小將，認為對方未來會成為一代球星，可見他視沙卡為秘密武器，可惜策略失敗告終。

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▼▼隊友及修夫基齊安慰沙卡▼▼

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