歐國盃｜英格蘭互射12碼次序排列曝光　球迷窩心舉動支持拉舒福特

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-13 09:00

英格蘭在歐國盃決賽互射12碼不敵意大利，英國傳媒披露更多英軍主帥修夫基安排主射12碼人選的內幕。英國《每日電訊報》稱，如果進入「突然死亡」階段，為英格蘭主踢的會是門將比克福特，尚未輪到基亞利殊及史達寧。 拉舒福特、查頓辛祖及布卡約沙卡3名非裔英格蘭球員射失12碼，賽後在網上遭受種族歧視。拉舒福特撰文反擊，他會為射失12碼道歉，但從未不會為自己的人種及身分而道歉。英格蘭隊長哈利卡尼直言，任何在決賽後侮辱過這3名射失12碼球員的網民，都不是英格蘭的球迷，英格蘭也不需要他們的支持。 雖然有球迷侮辱球員，但亦不少球迷送上窩心的支持。一幅拉舒福特的壁畫在賽後遭受破壞，但不少球迷自發以便利貼及心形貼紙修補壁畫，製作出一堵支持拉舒福特及反對種族歧視的「連儂牆」。

英國《每日電訊報》記者Mike McGrath撰文，披露更多修夫基在歐國盃決賽的互射12碼安排。哈利卡尼、哈利馬古尼、拉舒福特、查頓辛祖及布卡約沙卡依次序主射頭5輪12碼，倘若仍能分勝負，進入「突然死亡」階段的話，第6輪操刀的會是門將比克福特，第7輪的會是中場加雲菲臘斯，直到第8輪才是基亞利殊。

【重溫歐國盃決賽驚心動魄的互射12碼】

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Mike McGrath研究英格蘭在互射12碼前的片段，見到修夫基按次序逐一通知主射的球員。修夫基跟拉舒福特交代幾句後，就去找查頓辛祖，再去跟沙卡說了幾句。之後，他就去找比克福特及加雲菲臘斯，跟住向基亞利殊說了「8」。

在頭5輪12碼之中，負責第3至第5輪的英格蘭球員拉舒福特、查頓辛祖及沙卡射失，不用踢第6輪，英格蘭以2：3告負，失去冠軍。這3名射失12碼的球員賽後在網上遭受侮辱及種族歧視。

【拉舒福特在網上回應射失12碼】

拉舒福特在網上撰文回應，他寫到自己射失12碼的感受：「我覺得自己令隊友失望了，亦令所有人失望。我可以貢獻球隊的是，負責主射12碼。我睡覺都射得入12碼，這球為何不可呢？自從射失12碼，那時的畫面仍然不斷出現在我腦海之中，實在難以形容這種感覺。決賽，55年，1個12碼，歷史！我現在可以做的，只有道歉。多麼希望會是另一個結局。」但這名曼聯前鋒表明絕不會向種族歧視低頭，他會接受大家批評他的表現，12碼射得不好，但他「從不會為自己的身分及我來自的地方而道歉」。

今屆英格蘭球迷的表現惹人爭議，由4強起用雷射筆照射丹麥門將卡斯柏舒米高的眼睛，干擾對方撲12碼，噓丹麥國歌及在球場放煙花；到決賽，有班沒有門票的球迷更在賽前衝入溫布萊球場，導致部分球員家屬沒有位坐，意大利教練文仙尼的兒子還要坐樓梯觀戰。

【拉舒福特在曼徹斯特的壁畫遭受破壞，有人以窩心行動修補】

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英軍隊長哈利卡尼支持3位射失12碼的隊友，他在社交網站寫：「他們3人在整個夏天都表現出色，而且很有勇氣，站出來射12碼，那時壓力很大。他們值得大家去支持，而不是種族歧視。如果你在社交網媒體上侮辱過他們，你就不是英格蘭的球迷，英格蘭亦不需要你的支持。」

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