歐國盃｜決賽前後備門將施利古兩個溫馨舉動　意大利隊友感動流淚

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-13 10:40

作為一位後備門將，跟隨國家隊踢歐國盃，可以怎樣出一分力作出貢獻？或者可以看一看意大利副選門將沙華托尼施利古的故事。

【今屆歐國盃的沙華托尼施利古】

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在周日的歐國盃決賽，意大利靠互射12碼擊敗主場的英格蘭，歷史性第二次贏得這項錦標。歐國盃奪冠後，意大利隊長基亞連尼及右閘費奧倫斯講起後備門將施利古，他們表示施利古在決賽前的兩個小舉動振奮軍心，令人感動流淚。

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費奧倫斯說：「在我們的更衣室中，施利古是其中一名重要的球員。決賽前，他給我們每人一封親筆信，內容有他對我們每個人的想法。每一封都是獨一無二的。」

全隊26個球員，除了自己，施利古要花心機及時間寫至少25封給隊友。施利古所做的，不只有寫信。在文字以外，施利古在決賽前還製作了一段短片，為球隊加油。

基亞連尼在決賽後說：「今日（11日），他令我們都哭了。在比賽前，他向我們播放一段片段，入面全是我們的親人，弄哭了我們。」

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34歲的施利古雖然身穿1號球衣，但今屆只是基安盧基當拿隆馬的後備，除非當拿隆馬受傷或停賽，否則他很難有上陣機會。不過，教練文仙尼很有心，在最後一場不影響出線的分組賽對威爾斯時，讓施利古在89分鐘入替當拿隆馬，讓他登場感受一下這屆歐國盃。包括補時，相信施利古今屆上陣只有5分鐘內。

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