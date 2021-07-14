東京奧運｜網球天王費達拿因膝傷退賽　今屆又少一名體壇巨星

39歲的網球「瑞士天王」費達拿宣布因傷放棄參加東京奧運。



最近在溫網8強止步的費達拿，透過社交網站宣布退出奧運的消息。他寫：「在今個草地賽季，我的膝部不幸地經歷挫折，不得不接受退出東京奧運的現實。我非常失望，因為每次代表瑞士參加奧運都是一份光榮。我已經開始康復的療程，希望可以在今個夏天稍後復出。我會在遠方奮鬥，祝瑞士好運。一如既往，瑞士加油！」

【已宣布不會參加東京奧運的知名網球手（按圖放大）】

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今月初，費達拿直落三盤不敵荷格治，緣盡今年溫網。（Getty Images）

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費達拿現時世界排名第9，他在去年兩度接受膝部手術。近兩年，他的20次大滿貫封王紀錄先後被拿度及祖高域追平。「泥地王」拿度早在6月中已經宣布不會參加今夏的溫網及奧運。當今網球男單「三大天王」當中，暫時只有塞爾維亞的祖高域會參加奧運，但他在溫網奪冠後透露，亦有打算退出奧運，可能性是五十五十。已經宣布不會參賽的男單球手還有華雲卡、沙普華路夫及添姆。

女單方面，英國球手干達宣布退出奧運，因為她的團隊成員之中有人確診新冠肺炎，她需要隔離。她說：「這是心碎的現實，因為在2016年代表英國隊參加里約奧運，是我職業生涯中最珍貴的回憶。」「細威」莎蓮娜威廉絲、安迪莉絲古及夏納都不會參加東京奧運。

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