歐國盃官方最佳陣容出爐　意大利成大贏家　神射手C朗拿度落選

歐洲足協官方公布歐國盃2020年的最佳陣容，神射手得主C朗拿度落選，與C朗同樣攻入5球的捷克中鋒柏德列舒希克亦沒有入圍。冠軍意大利最多球員入選最佳陣容，有5人；而亞軍的英格蘭亦有3人入選。

今屆的最佳陣容由歐洲足協委任的技術觀察團隊所挑選，成員包括卡比路、羅比堅尼、卡蘭卡、甘比亞素及莫耶斯等知名教練及名宿。



【歐國盃2020最佳11人（按圖放大）】

+ 7

入選最佳11人的球員全部只少打入8強，冠軍意大利的人數最多，5人包括今屆賽事最佳球員基安盧基當拿隆馬、決賽最佳球員邦路斯、兩度當選比賽最佳球員的左閘史賓亞蘇拿、今屆跑動最多的球員佐真奴費路以及費達歷高基艾沙。

亞軍英格蘭有3人入選，包括在16強對德國當選最佳球員的哈利馬古尼、可勝任右閘及中堅的基爾獲加以及有3個入球的史達寧；在淘汰賽攻入4球並兩度當選比賽最佳球員的隊長哈利卡尼落選。

C朗及舒希克無緣最佳陣容

餘下3人分別是丹麥防中賀積查治、當選今屆最佳年輕球員的西班牙中場柏迪以及攻入4球的比利時中鋒盧卡古。

較令人意外的是，今屆入球最多的兩位球員都無緣最佳陣容，葡萄牙球星C朗拿度攻入5球並有1次助攻，當選神射手，但未能入圍；同樣攻入5球並射入歐國盃有紀錄以來最遠入球的捷克前鋒舒希克同樣落選。射入4球的球員當中，亦只有盧卡古一人入圍。

C朗拿度憑助攻奪金靴獎 12碼例不虛發16強出局捱到尾

【歐國盃2020入面7位在120分鐘內射入12碼球員】

+ 2

【歐國盃2020入面8位在120分鐘內12碼「宴客」球員】

+ 11