足球轉會︱車路士傳賣三星再加錢買夏蘭特　曼城買不到卡尼轉目標

挪威球星夏蘭特人人欲搶，可是多蒙特為他設下1.5億英鎊標價，疫情之下豪門球會紛紛卻步，尤其他的合約含有放人條款，任何球會明年6月可以6800萬英鎊（約8000萬歐元）轉會費加入搶人行列，不欲與錢鬥氣，只好等多一年。

不過「油王」艾巴莫域治（Roman Abramovich）不是別人，盛傳他大開水喉讓車路士今夏買入夏蘭特，陣中三員邊緣星將勢被賣走。

另一邊廂，曼城收購熱刺神鋒哈利卡尼遇障礙，或轉移目標到另一頂級神鋒身上。



車路士德國教頭杜慈今年1月上任接替林柏特後戰彪炳，成功捧起班主艾巴莫域治最重視的歐聯冠軍，英超聯賽亦力保前四位。

新一季即將展開，杜慈任內首個新球員到底會是誰令人期待。車路士渴望得到夏蘭特，路人皆見，可是曼城、曼聯、皇家馬德里等大球會同樣希望擁有這個新一代巨星，競爭相當激烈。德國《圖片報》突爆料，指出艾巴莫域治已提供足夠資金讓藍軍搶人。

夏蘭特今個夏天之後，花落誰家？（Getty Images）

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勢賣三星將籌錢

《圖片報》指出，由於杜慈上任後車路士戰績優秀，艾巴莫域治自動大開水喉讓球隊增兵，惟球隊同時要清走陣中三個球員：譚美阿巴謙、薛耶治和赫臣奧杜爾。

23歲的前鋒阿巴謙2018/19球季外借阿士東維拉期間表現亮眼，在英冠一季入25球，助球隊升班重返英超。回到車路士即獲林柏特重用，上季隨迪姆華拿加盟，上陣機會大減，球隊主要採用單箭頭戰術之下，離隊是可以預期的事。

中場薛耶治上季才加盟，就算屢受傷患困擾，仍能在對曼城、馬體會身上取得重要入球，表現算不俗；20歲翼鋒赫臣奧杜爾剛剛才跟車路士續約，暫時尚未發揮出應有潛質，但被藍軍球迷視為球隊將來重要一員。該報預計，車路士賣走這三個球員，相信可得到9000萬英鎊資金。換言之，「油王」私下付出多6000萬，車路士便可得到夏蘭特。

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夏蘭特的回應是……

《圖片報》消息向來不太可靠，但消息已令不少車路士球迷感到興奮。該報足球部主管Christian Falk對這宗轉會傳聞鍥而不捨，趁多蒙特首回開操，追訪夏蘭特，並得到一個十分有趣的回應。

Christian Falk在Twitter分享，「我們問夏蘭特，『夏蘭特先生，你會留在多蒙特嗎？』他微笑後不發一言。」之後，夏蘭特在Twitter分享一張穿上多蒙特練習球衣的照片，雙手豎起姆指讚好，留下簡單一句：「第一天，已經為旅程預備好」，並加上一個加油表情符號，似乎只想專注為多蒙特而努力，無視轉會傳聞。️

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多蒙特首日開操，夏蘭特在Twitter分享一張穿上球會練習球衣照片，雙手豎起姆指讚好，留下簡單一句：「第一天，已經為旅程預備好」，並加上一個加油表情符號。️（Twitter）

曼城轉移目標

英超另一豪門曼城在射手阿古路離隊後，亦努力找尋一位頂級前鋒，藍月亮早前出價1億英鎊，仍被熱刺會長利維（Daniel Levy）拒絕，他希望至少將卡尼留多一季，令曼城只好另覓人選。

英國《每日郵報》指出，曼城目前正在考慮收購拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基。即使已屆32歲，這個波蘭射手仍處巔峰狀態，加上他在2014至16球季哥迪奧拿執教拜仁期間，曾隨哥帥麾下，相信會是個不錯短期選擇。利雲度夫斯基跟拜仁尚餘兩年合約，周薪超過30萬英鎊。

曼城希望引入利雲度夫斯基，或要面對競爭。皇馬長期留意此子動向，亦跟他的經理人薩哈維（Pini Zahavi）關係密切，近日薩哈維才成功將阿拉巴由拜仁帶到班拿貝。

今夏動作頻頻的巴黎聖日耳門，落實簽入意大利門將當拿隆馬，這個今夏在歐洲國家盃表現神勇的「保方接班人」，跟AC米蘭約滿後自由身加盟PSG，簽約5年。

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曼城買不成卡尼，傳轉移目標到羅拔利雲度夫斯基身上。（Getty Images）

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