足球轉會︱英超球會齊搶歐國盃猛將　利物浦熱刺為丹麥新星爭崩頭

歐洲國家盃（國家盃）曲終人散，今屆賽事再次成為各大豪門揀卒的狩獵場。利物浦和熱刺不約而同看中丹麥新星丹斯加特（Mikkel Damsgaard），愛華頓希望得到荷蘭星級後衛杜費斯，阿仙奴亦有意引入意大利中場盧卡迪利。

到底歐國盃各員猛將，哪一位最有機會來季在英超亮相？



丹斯加特今屆歐國盃表現突出，盛傳利物浦和熱刺均對他有興趣。（Getty Images）

1. 丹斯加特（Mikkel Damsgaard）／丹麥（21歲）

今屆歐國盃丹麥在首戰痛失艾歷臣，陣中新星丹斯加特發光發亮，球隊闖入四強面對英格蘭，丹斯加特以一記妙絕的罰球收死比克福特為丹麥先開紀錄，那球正是今屆整個賽事唯一一個直射入網的罰球。

去年他以670萬歐元由母會洛斯查蘭特轉投森多利亞，過去一季在意甲35次上陣，攻入2球。歐國盃後，丹斯加特身價跳升6倍，熱刺和利物浦均對他有興趣，被告知轉會費為4000萬歐元（約3400萬英鎊）。兩家英超球會要面對其他豪門競爭，巴塞隆拿和祖雲達斯傳有意加入爭奪行列。

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▼ 丹斯加特四強對英格蘭的妙絕罰球 ▼

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荷蘭猛將杜費斯被指快將加盟愛華頓。（Getty Images）

2. 杜費斯（Denzel Dumfries）／荷蘭（25歲）

荷蘭今屆賽事十六強出局，出擊右閘杜費斯說得上是橙衣軍團唯一亮點。他在分組賽連續兩仗取得入球，助攻和入球能力令人印象深刻。他在2018年加盟PSV燕豪芬，3季以來124次上陣，攻入16球，助攻20次。

荷蘭《電訊報》指出，一直欲尋找史密斯高文（Seamus Coleman）接班人的愛華頓，對杜費斯有興趣。他的傾慕者眾，計有國際米蘭、皇家馬德里和拜仁慕尼黑等豪門，但消息指，杜費斯合約中的解約金僅為1500萬歐元（約1300萬英鎊），有消息指愛華頓被指接近完成交易。PSV教練舒密特（Roger Schmidt）已打定輸數，不預期杜費斯歸隊操練，「上季之後他表明希望到外國發展，假如轉會不成才再作打算吧。」

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阿仙奴想要盧卡迪利，但應該只會成為他們「險簽」新一員。（Getty Images）

3. 盧卡迪利（Manuel Locatelli）／意大利（23歲）

今屆歐國盃冠軍球隊意大利陣中多個球員閃閃發亮，中場盧卡迪利正是其中一人。即使華拉提復出後上陣機會大減，他在分組賽的表現已極具說服力，包括對瑞士一戰梅開二度。

阿仙奴和祖雲達斯同時看中這個意大利中場球員，惟天空體育記者Kaveh Solhekol報道，「阿仙奴希望簽入盧卡迪利，願為他付出4000萬歐元（約3420萬英鎊），但接近盧卡迪利的消息人士稱，他希望踢歐聯，因此寧願由薩斯索羅轉會祖雲達斯。」

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柏迪會否留在巴塞隆拿？（Getty Images）

4. 柏迪（Pedri）／西班牙（18歲）

西班牙在今屆歐國盃賽事的表現一言難盡，能夠晉身四強階段，18歲巴塞中場小將柏迪為陣中表現較突出的一員。他亦成為歐洲史上首位能夠在歐國盃或世界盃6場正選上陣的18歲或以下球員，並贏得今屆賽事最佳年輕球員獎項。

柏迪在對手後場傳球348次，冠絕今屆歐國盃，傳球成功率亦高達92.3％，他跟巴塞隆拿的合約明年夏天屆滿，利物浦已表明有興趣。巴塞無意放人，但這支西班牙班霸正陷入財困，他們已向柏迪開出新約，當中附帶3.5億歐元違約金條款，目前柏迪尚未簽署。

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捷克前鋒舒希克在今屆歐國盃發光發亮。（Getty Images）

5. 舒希克（Patrick Schick）／捷克（25歲）

捷克絕對是今屆歐國盃一路奇兵，當中以攻入5球的箭頭舒希克表現最搶眼。這個效力德甲利華古遜的前鋒，對蘇格蘭一仗近半場位置射入一記金球，獲選今屆賽事最佳入球，那球他在離門49.7碼射入，同時創下歐國盃史上最遠距離入球紀錄。

足球轉會消息網站Teamtalk引述意大利《米蘭體育報》消息指，愛華頓已看中舒希克一段時間，此子在歐國盃的演出，令他們更有信心。利華古遜據報開價4000萬歐元，愛華頓有意買入舒希克作為陣中主力前鋒卡維特利雲的替補或競爭對手。安察洛堤離開愛華頓後，執教皇家馬德里，市場一度傳出安帥有意撬卡維特利雲過檔，因此愛華頓有意預先選定替代人物，就算卡維特利雲最終留隊，舒希克亦可為對方帶來競爭。

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利物浦盛傳看中杜古已久。（Getty Images）

6. 杜古（Jeremy Doku）／比利時（19歲）

被迪布尼形容為「未經打磨的鑽石」，杜古今屆歐國盃僅兩度上陣，已足以使人記住他的名字。他是個速度飛快的翼鋒，2018年16歲那時已獲利物浦主帥高普和名將謝拉特在晏菲路主場親自接待，杜古的父親曾指，高普視杜古為文尼的未來接班人。

不過杜古當時拒絕了利物浦、阿仙奴、車路士等大球會，留在安德烈治，去年他以2600萬歐元轉投法甲球會雷恩。今屆歐國盃過後，利物浦再次問價，有消息指，雷恩為他開出1億歐元標價。

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