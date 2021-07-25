東京奧運．蔡俊彥｜在太多可以「算啦」之中　守住那條堅持的底線

是「算啦」還是「咬住」，大概就是蔡俊彥對於堅持的定義。

例如，手機鬧鐘響起，是snooze還是stop。

找蔡俊彥說一個關於「堅持」的故事，他想了幾天。

「每朝起身訓練已經係堅持。」

有一種堅持叫朝早起床，似乎有點……但又……認同。

他曾經以為運動員是筍工一份。但，小至生活細節，大至受傷輸劍，說的都是在那條線「咬住唔放」。



對於蔡俊彥，堅持就是在「算啦」與「咬住」中掙扎。（余俊亮攝）

運動員的意志從來鐵打不動，生活日常也自律無誤。蔡俊彥（Ryan）卻說，喜歡賴床，可以賴一個鐘，然後訓練遲到。

香港少有運動員面對傳媒如此坦白。這個誠實的人，今年23歲，2018年2月才轉做全職劍擊運動員，世界排名在短短三季就由70跳上第8，現時是香港男子花劍隊中世界排名最高選手，今屆是他第一次打奧運，將出戰男子花劍個人和團體賽。

他原本打算港大會計系畢業後才轉打全職，但又覺得太遲，「我計過，如果去到2018年亞運，有獎牌的話，人工不太差」，所以毅然打劍。

至於港大會計系還未讀的19科？「唔……再努力……」蔡俊彥靦腆一笑。

蔡俊彥（左）面對傳媒是少有的坦白，例如坦承自己會賴床、會遲到。（資料圖片；梁鵬威攝）

他坦言，最初覺得運動員是「筍工」一份，「辦公時間短，唔使返office，人工又唔差，食體院住體院，我當時真係咁諗」，但當每天在劍道上深耕細作，原來生活遠比office裏的人壓抑。他說起2019/20年賽季，那是他世界排名殺入頭16之後的賽季，原本雄心壯志，豈料四站世界盃加一站大獎賽，只得埃及站躋身前8，其餘全數32強止步，要打的技術戰術，全部打不出來。

「世界前16不用打『pool』（分組賽），直接入64強，所有人都不想打pool，好想留在前16，於是經常對住排名榜計分，計自己計對手。想得愈多，愈打得不好，然後腦袋就不停轉，點解會咁？點解又係咁？」

除非真的一心食體院住體院，一旦決心「打好呢份工」，每天訓練三、四小時後，還會整天被打得不好的低氣壓籠罩，食不安、睡不好，周遭發生的事看不順眼，就連朋友一句話都能點燃情緒，廿四小時墮進暗黑漩渦。

每天訓練三、四小時後，還會整天被打得不好的低氣壓籠罩。（資料圖片；梁鵬威攝）

情緒爆發還爆發，公還是每天照辦，思前想後，綁手綁腳，發脾氣扔面罩成為訓練日常，更難纏的是，脾氣發完，心中依然一塊大石砸下來，打不碎、搬不走。

「我會跟自己說，不要太認真，『hea住打，唔使咁辛苦』，堅持？堅持不住的。我叫自己算啦，不要勉強，算啦算啦。」

「我們每天都有太多『算啦』的念頭，有太多機會叫自己『算啦』。『算啦』，是可以的，但要知底線，哪些事情『算得』，哪些事情要再『咬住』，要懂得分辨。『算』得太多，影響質素。」

我們每天都有太多「算啦」的念頭，「算啦」，可以的，但要知底線。（資料圖片；梁鵬威攝）

在充滿無力感的時代，「算啦」或許是最好的逃生門，就如蔡俊彥所言，我們每天都面對無數叫人放棄的理由。疫情期間，他的生活一下子變調，以往出外幾個月才留港短短幾天，變成一年多都留在香港。如何好好運用閒暇，先要調整思維，「好好反省自己」。蔡俊彥花了大量時間翻看過去幾季的影片，重新檢視自身優劣，他一直認為自己攻強守弱，原來不然，「一直給自己太多框框，我以為自己防守弱，但原來許多分數都靠防守反擊取得，反而進攻不是最強」。

是「算啦」還是「咬住」，那條底線，大概就是蔡俊彥對於堅持的定義。不要預設運動員的意志必定鐵血，小至賴床遲到，大至輸劍受傷，生活日常的每個章節，他們都在掙扎、在質疑。但至少運動員的故事讓我們知道，愈是艱難，愈要看着目標「咬住」，即使不知道哪年哪天才到終點，但至少要勇敢高呼，就像蔡俊彥那樣，夠膽朝着獎牌出發東京。

即使不知道哪年哪天才到終點，但至少要勇敢高呼，就像蔡俊彥那樣，夠膽朝着獎牌出發東京。（余俊亮攝）

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