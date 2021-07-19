F1英國站｜咸美頓主場爭議聲下奪冠　韋斯達賓被撞炒車退賽

今季F1總冠軍爭持異常激烈，力爭做八屆世界冠軍的咸美頓與紅牛的韋斯達賓早前已多次短兵相接，在英國站終於出事，二人在首圈發生碰撞，「韋少」承受51G的衝力撞向防撞欄，事後「咸爵爺」被罰10秒，這名主場出戰的英國車手急起直追，末段趕過陸克萊奪得冠軍。

咸美頓與韋斯達賓的碰撞，賽後餘溫未了，雙方各執一詞，花生指數直線上升。



今年紅牛戰力大躍進，韋斯達賓（Max Verstappen）職業生涯首度在車手榜領放，領先次席的咸美頓（Lewis Hamilton）32分。二人在其他分站已有不少交手鏡頭，就如伊莫娜站，早前的對壘未有意外發生。兩人的爭持升溫，周末的英國站終於出事「攬炒」。

在銀石舉行的英國站採取新玩法，經歷周五排位賽與周六衝刺賽後，韋斯達賓再度頭位起步，爭標勁敵咸美頓就在他身邊。二人甫起步各不相讓，「咸爵爺」5號彎後的大直路嘗試爬頭惟不果，9號Copse彎再度嘗試，咸美頓的左頭胎撞中「韋少」的右尾胎後失控，高速飛出賽道外的防撞欄。

韋斯達賓高速炒車，承受51G的超強衝力後，幸好人無事，離開戰車時亦要小心翼翼，及後隨即被送院接受進一步檢查。

韋斯達賓退賽後，及後立即出示紅旗暫停賽事，以免工作人員清理賽道。賽會經過討論後，認為咸美頓需要為意外負責，判罰10秒。當意外發生時，尾隨陸克萊（Charles Leclerc）漁人得利趁機登上頭位，即使賽事重開後依然保持領先位置。

「咸爵爺」進入維修站受罰10秒及換胎後，返回賽道急起直追，縱然「陸仔」一度拉開逾13秒的距離，畢竟「黑箭」與法拉利的戰車實力有差距，咸美頓戰至末段成功超越陸克萊，超車一刻全場掌聲雷動，最終首名衝過終點，生涯第8次主場揚威，獲得今年第4個分站冠軍。

衝過終點後，手持英國國旗繞場一周，更落車拿着國旗揮舞，主場奪冠，感受不言而喻。

咸美頓今站絕對是「賺到盡」，先有疑似撞走韋斯達賓，即使受罰依然無阻咸美頓奪冠，拿下25分，以177分排總成績榜次席，僅落後韋斯達賓12分。平治話事人禾夫（Toto Wolff）曾明言，咸美頓與韋斯達賓的差距只差一場「DNF」（未能完賽），如今得償所願，爭標形勢再度激烈起來。

意外過後，兩軍的角力轉至場外，各執一詞，「花生指數」直線上升。

韋斯達賓賽後保平安，即使人無傷但心傷，事關今站分數化為烏有，眼巴巴看着咸美頓在他傷口上灑鹽，收窄車手榜的領先距離。心有不甘的韋少，透過社交網站直斥咸美頓奪冠後的慶祝是不君子行為，「因為如此的意外退賽當然失望，而判罰未能彰顯正義，當我還在醫院時，咸美頓更在場上瘋狂慶祝，這是個不敬及沒有體育精神的行徑。」

紅牛車隊不會就此罷休，高層們紛紛表示，賽會對咸美頓的懲罰太輕，靴文馬高（Helmut Marko）更建議罰咸美頓停賽。

咸美頓今站成為最大贏家，事後一定不會認錯，直言不會就意外而向對方道歉，「我認為當時我與麥斯（韋斯達賓）平排，他沒有給予我足夠空間，我認為自己沒有做錯，故此不會就意外而道歉。」

【今季F1頭10站冠軍車手】

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咸美頓不僅是七屆冠軍，也是F1界的時裝教主，你又喜歡他的風格嗎？（按圖放大）