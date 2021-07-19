足球轉會︱哈利卡尼為投曼城拒返熱刺開操？　車路士傳出手截劫

英格蘭隊長兼熱刺神鋒哈利卡尼（Harry Kane）去向，是今夏轉會市場焦點話題。歐國盃決賽周前，傳出卡尼要求離隊消息，曼城開出一億英鎊求購，惟被熱刺拒絕。

英軍得到歐國盃亞軍，一班國腳尚在放假，英國《每日電訊報》報道，部分英格蘭球員估計卡尼不會歸隊操練，逼使熱刺盡快放走他。不過最新消息指，最有機會買入卡尼的不是曼城，而是車路士。



關於卡尼的轉會傳聞滿天飛，由他要求離隊的消息一出，種種傳言便無日無之。曼城與卡尼「兩情相悅」，可憎出到一億英鎊，仍被熱刺主席利維一聲「No」之下，棒打鴛鴦。

歐國盃期間轉會消息一度淡靜下來，近日隨英超各隊陸續開操，卡尼轉會傳聞，再起風雲。

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卡尼滿懷不捨告別熱刺球迷一幕歷歷在目，他會否走不成？（Getty Images）

英軍爆料指卡尼或拒返熱刺報到

先是英國《每日電訊報》日前驚傳，卡尼或採取激烈手段逼使球會放人。該報指，個別英格蘭球員認為，假如熱刺主席利維堅決不放手，「卡尼有機會不回熱刺報到」。

熱刺被指拒絕曼城的1億英鎊報價，他們跟卡尼的合約尚有3年才屆滿，強調此子為非賣品 。接替摩連奴的新任領隊紐奴（ Nuno Espirito Santo）亦指出，「以他所知卡尼不會被出售」。然而卡尼一方堅稱，他跟熱刺之間有「君子協定」，球會必須檢視他的相關報價，如轉會費達到一定銀碼，球會便要放行。另有消息指，熱刺堅持卡尼1.5億標價，不到價不放人。

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重演「美斯離隊鬧劇」？

球員與球會之間的君子協定、曼城出天價轉會費、球會反口拒絕放人……咦？為何橋段如此熟口熟面？不足一年之前，美斯要求離開巴塞隆拿，之後一幕幕鬧劇，跟卡尼今夏跟熱刺之間所發生的相當類似，「受害者」同樣是曼城。

藍月亮上季得不到美斯，新一季也可能跟哈利卡尼擦身而過。有指收購卡尼被拒後，曼城轉移目標到拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基身上。體育網媒The Athletic最新消息指，比起曼城，車路士今夏得到卡尼的機會更大。

卡尼轉會前文提要：

車路士傳賣三星再加錢買夏蘭特 曼城買不到卡尼轉目標

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曼城買不成卡尼，傳轉移目標到羅拔利雲度夫斯基身上。最新消息指，車路士出價5000萬英鎊收購羅拔仔。（Getty Images）

車路士突然殺出

據了解，車路士同樣有意搶購卡尼，而且熱刺主席利維覺得車路士提出的「球員交易再加錢」條件，較曼城開出的更為吸引。由於卡尼一旦離隊，熱刺必須買入前鋒作替補，車路士願以年輕前鋒譚美阿巴謙等作為交易籌碼，對熱刺來說是「較為實際的選項」。

可是上述說法似乎有點牽強，皆因較早前曼城圖購卡尼時，已傳出藍月亮願以史達寧和加比爾捷西斯兩鋒將作為交易籌碼。當然事後傳媒查證時，史達寧被指拒絕加盟熱刺。曼城收購卡尼被拒後，盛傳轉移目標到拜仁神鋒羅拔利雲度夫斯基身上，有趣的是，車路士被指已出價5000萬英鎊收購「羅拔仔」。車仔今夏動作多多，到底夏蘭特、哈利卡尼、羅拔利雲度夫斯基三大神鋒之間，誰才是油王心目中的真命天子？

由於出戰歐國盃關係，卡尼目前仍在休假，直到8月2日才歸隊。可以預期，他正式回熱刺報到前，市場上必定會「風繼續吹」。事實上，2019年夏天艾歷臣求離隊事件珠玉在前，熱刺應深知強留卡尼其實沒有意思，問題只是「算死草」利維先生，如何及何時才能找出對熱刺最有利方案。

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