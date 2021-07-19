【F1英國站餘波】咸美頓撞韋少純屬意外？　一切或盡在平治掌握中

F1英國站一次意外，引起軒然大波，咸美頓首圈送韋斯達賓一程，疑似將勁敵撞走，即使及後被罰10秒，依然在末段收復失地，主場奪得冠軍之餘，並收窄與「韋少」的分差。

意外發生後，場外另一場大戰一觸即發，國際汽車聯會賽後解釋為何咸美頓需要被罰10秒。



剛過去周末完成的英國站，兩大爭標勁敵咸美頓（Lewis Hamilton）與韋斯達賓（Max Verstappen）首圈發生碰撞，事發的9號Copse彎是一隻右彎，當時「韋少」稍佔先機，在入彎前僅僅領先咸美頓「一個馬鼻」，入彎時被「咸爵爺」戰車的左頭胎撞中右尾胎，韋斯達賓戰車隨即失控，並飛出賽道，撞向防撞欄。

咸美頓主場爭議聲下奪冠 韋斯達賓被撞炒車退賽

韋斯達賓疑似被咸美頓撞出賽道，最終承受51G的衝力炒車。（影片截圖）

意外發生後，戰場由賽道轉戰幕後，兩軍的話事人先後向FIA（國際汽車聯會）發表各自的意見，平治車隊領隊禾夫（Toto Wolff）直接透過電郵給裁判，以圖文並茂的方式向賽會講述自己的理解。

眼見紅牛積分化為烏有，紅牛話事人漢拿（Christian Horner）難免「嬲爆爆」，但他依然以冷靜的聲音向裁判投訴，以堅定的語氣及用詞，直言炒車責任全在咸美頓身上，這個意外本應不會發生。

有網民惡搞禾夫向賽會發出的電郵示意圖。（Twitter截圖）

咸爺與韋少首圈交鋒逐格睇：

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賽會聆聽雙方的意見後，分別給予相同回覆，裁判組正在商量。在F1條例中列明，裁判只會懲罰需要負上全責或大部分責任的一方。換言之，倘若賽會方面決定判罰任何一方，證明賽會認定該方面已有做錯。在今次事件中，咸美頓被罰10秒，當他進入維修站時先罰再換胎，返回賽場急起直追，最終趕及末段超越陸克萊，第8度於英國站稱霸。

FIA方面賽後解釋為何咸美頓被罰，表明咸美頓入彎前稍為落後，即使他在正確的走線上，但卻未到彎心。當韋斯達賓入彎時，咸美頓亦有空間嘗試避免意外發生，故此賽會認定咸美頓需要負上責任。

Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

同一個位 兩種效果

這名英國車手當然認為自己的做法沒有問題，賽後直言事發一刻他與韋少並排，並表示對方沒有給予他足夠空間。咸美頓末段在相同位置超越陸克萊，結果他清脆俐落地爬頭，並再一次將矛頭暗指向韋斯達賓，「當時他（陸克萊）給我足夠的空間，即使在並排時亦沒有刻意壓過來，我可以有較闊的線路入彎，我認為這是很好的做法，大家也沒有意外發生，證明意外或因不同人而發生。」

陸克萊末段被咸美頓爬頭，即使失望，賽後亦與對方攬頭攬頸，言談甚歡。（Getty Images）

英國站前10名：

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咸美頓今站被罰10秒是比賽中第2輕的判罰，一旦有更嚴重事故發生，賽會可以動用「drive-through penalty」（限速下在維修站內行駛，不能進入站換胎），或者「10秒Stop-Go」（戰車入站停10秒並不可換胎或維修），一旦賽會向咸美頓發生較嚴重的判罰，相信形勢將大大扭轉。

「咸爵爺」只罰10秒，這個判罰會否過輕？事關這個判罰似乎對他沒有太大影響，最終更加奪冠而回，主要競爭對手韋斯達賓被他送一程，現時這個情況利多於弊，感覺就像被罰一方才是贏家。

判罰是否太輕其實難以定斷，倘若咸美頓撞向的不是韋斯達賓，或許整體觀感亦有所不同，屆時又要改變判法？FIA需要找回先例以及事件嚴重性再下判斷，不能單純因為二人之間的激烈爭標形勢而改變尺度。

正如「預言家」禾夫早前所言，咸美頓與韋斯達賓在車手榜的差距只差一場「DNF」（未能完賽），平治會否刻意製造這一次意外，從而獲得最大利益？這一點只有他們才知道，不過，F1是一項機關算盡的運動，一切皆有可能。

對咸美頓而言，判罰與否其實都不再重要，事關他25分已袋，其他重要嗎？（Getty Images）

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【今季F1頭10站冠軍車手】

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英國站後車手榜形勢：

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咸美頓不僅是七屆冠軍，也是F1界的時裝教主，你又喜歡他的風格嗎？（按圖放大）