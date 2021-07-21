東京奧運直擊｜想念東京吧　當Lawson與Family Mart成為一日三餐

終於去日本。

出發前聽得最多的是，「你就好啦去日本」、「食多啲好嘢」、「同同事行家Enjoy吓」、「有得望下都開心吖」⋯⋯



一起在東京生活的人，卻隔着膠板吃飯。

壽司、拉麵、蟹道樂、牛肉飯，都沒有。去年疫情爆發不久，曾經暗忖：「如果東京奧運搞得成，一日三餐都吃便利店也沒問題啦。」如今「夢想」成真。主媒體中心（MPC）2樓的General Store，24小時營業，沒有招牌，但賣的都是Lawson貨品，收銀處旁展示Lawson招牌炸雞粒「からあげクン」，貨架上都是熟悉的三文治、飯團、便當、意粉、杯麵和零食，咖啡選擇也不少。

從前，現在，一日三餐。

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日本便利店一直是旅遊時的「口痕」之選，如今卻賴以解決一日三餐，我倆去便利店買個鯖魚便當，還有去皮去核的蘋果，好貼心。邊吃邊聊工作聊八卦聊Mirror聊奧運是基本，二人飯桌中央，豎了塊又高又厚的透明膠板，比香港任何一間餐廳見過的都更堅固。隔着一層膠說話，對方臉上偶爾出現反光點，有趣也怪異。我們一起行動、住一間房，那塊膠板也是意思意思吧。

不過，三天下來，這種「儀式感」防疫，既明白，也習慣。

跟從前那個東京，中間都是隔着一幕車窗。

離開媒體中心，回到酒店，我們按例每次只能外出15分鐘。我們也曾經與迪士尼近在咫尺，就是凌晨時份由機場坐大會巴士前往酒店途中，從車窗望去城堡。此後十四天，每日活在泡泡中，只准來往酒店、訓練或比賽場所，必需搭大會專車，哪怕非繁忙時間是2小時一班，而且會脫班。

自由是兩星期後的事。

疫情下的東京，Similar but strange。異樣的世界，不一樣的奧運。沒觀眾的比賽是怎樣一回事，今天開賽，就會知道。