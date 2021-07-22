足球熱話│自由盃小保加腳毛越位致出局　8名球員打警察被捕

阿根廷勁旅小保加於南美自由盃16強鬥巴甲明尼路，小保加最終因爭議性判決而出局，賽後球員大鬧球場，跟保安及警察發生衝突。前曼聯後衛馬高斯盧祖，更被拍到拎起滅火筒打人。



首回合兩隊互交白卷，次回合小保加雖一度將皮球送入網窩，球員卻因腳指尖疑似突出幾厘米，被VAR判罰越位在先，入球無效。結果兩隊完成加時，仍踢成0：0。明尼路憑互射12碼晉級。

南美自由盃16強，小保加入波被判越位在先。（美聯社）

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全場比賽精華，即睇腳毛越位有幾誇張：

小保加球員賽後怒氣沖天，想直闖明尼路及球證更衣室理論，但就遭場地保安及警察阻撓，結果揮拳相向。

球員亦開始破壞場館內其他設施，有人掟垃圾筒及飲水機，甚至有球員嘗試拎起鐵欄。閉路電視拍到曾效力曼聯的阿根廷後衛盧祖（Marcos Rojo），一度衝前毆打警察；及後他見身後剛好有滅火筒，便順手拿起揮動，但最終被隊友制止。

小保加球員拿起鐵欄攻擊保安，場面混亂。（網上截圖）

前曼聯球星盧祖打人逐格睇：（按圖放大）

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事件擾攘一輪後多人受傷，球員結果被到場的軍警用胡椒噴霧趕走。

有明尼路球員在社交網站透露傷勢，從照片可見，這位球員臉上有瘀痕，鼻孔亦流血。據當地傳媒報導，8名小保加職球員被捕，但全隊聲稱要「齊上齊落」，結果一齊被送往警局。

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📹 Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo mano a mano con la seguridad de Atlético Mineiropic.twitter.com/dUor5STsrt — El Gráfico (@elgraficoweb) July 21, 2021

Boca se preparando pra enfrentar o Botafogo pic.twitter.com/hCzRgvW60i — G. A. L. O. (@flaviocaldeira) July 21, 2021

🤣🤣🤣 Dale hermano miralo a Villa, este pibe sigue jugando al futbol?

pic.twitter.com/PLtWJtUy5q — La Angilereta (@angilerista3) July 21, 2021

同場加映：加納後衛「假波制假波」，烏龍波「梅開二度」逐格睇：（按圖放大）

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