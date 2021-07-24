東京奧運開幕禮｜哈薩克「仙女姐姐」大有來頭　最美衣著匠心獨運

東京奧運開幕禮的最美持旗手，相信是哈薩克的「仙女姐姐」列柏高娃（Olga Rypakova）。她昨晚穿上一襲民族風白色長裙進場，加上精緻的頭飾及耳環，散發仙氣。列柏高娃其實大有來頭，本身是一位世界級田徑三級跳運動員，贏過奧運金牌。



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在開幕禮上，中亞國家哈薩克的代表團排第43位進場，由男子拳擊選手古加巴耶夫（Kamshybek Kunkabayev）與女子三級跳運動員列柏高娃持旗入場。哈薩克代表團別出心裁，為古加巴耶夫及列柏高娃度身訂造兩套靚衫，分別以白色為主，配合當地傳統民族圖案，令兩人看似王子與仙女。

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哈薩克度身訂造兩套靚衫，令兩人看似王子與仙女。（哈薩克奧運代表團Instagram）

哈薩克持旗手訂造靚衫（按圖放大）：

哈薩克奧運代表團透過Instagram介紹，這兩套王子與仙女衣服，每個細節全由人手縫製。哈薩克國立藝術博物館的手工藝研究人員，更為這兩套衫的設計及傳統民族裝飾提供意見。

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最美持旗手散發仙氣（按圖放大）：

36歲的列柏高娃穿上特製的衣裙，配合頭飾及耳飾，充滿仙氣，引起網民留意，更有人讚她是「仙女姐姐」。列柏高娃是田徑女子三級跳運動員，今屆第4次參加奧運，之前3屆成績非常好，都能夠打入三甲。她在2008年參加北京奧運，取得銀牌，之後到2012年倫敦奧運摘金，而在上屆里約奧運，她就得到銅牌。由2010到2018年，列柏高娃更加連續3屆在亞運封后。

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「仙女姐姐」列柏高娃是世界級田徑三級跳運動員，曾於2012年倫敦奧運摘金。（Getty Images／資料圖片）

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