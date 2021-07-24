東京奧運開幕禮｜「湯加吳剛」有女拍檔　另一國度也派赤裸持旗手

「湯加吳剛」陶法杜夫亞（Pita Taufatofua）有對手了！東京奧運開幕禮上，他不是唯一一位上身赤裸的持旗手，瓦努阿圖划艇手韋利奧列伊（Riilio Rii）只穿上當地傳統草裙進場，上身也是塗了油，成為開幕禮的焦點。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

陶法杜夫亞在2016年參加里約奧運時，穿上湯加民族服飾出席開幕禮，赤裸上身，登時成為全球焦點，被香港媒體稱為「湯加吳剛」。本身是跆拳道運動員的陶法杜夫亞之後轉戰越野滑雪，參加2018年平昌冬奧，儘管當地氣溫低於零度，但他繼續在冬奧開幕禮赤裸上身進場。

陶法杜夫亞再次在開幕禮赤裸上身，穿上湯加民族服飾進場。（Getty Images）

+ 1

東京奧運｜終上演的開幕禮 三個不同時空的人們 你被什麼觸動了

在昨日的東京奧運開幕禮上，37歲的陶法杜夫亞再一次成為持旗手，帶領排122位出場的湯加，步入又名新國立競技場的奧運體育館。由於大會今屆推廣男女平等，准許每個代表團派出一男一女的持旗手，所以陶法杜夫亞今屆多了一位女拍檔帕絲嘉（Malia Paseka）。

陶法杜夫亞今屆多了女拍檔帕絲嘉，她是湯加史上首名參加奧運跆拳道的女運動員。（Getty Images）

東京奧運｜開幕禮入場音樂有玄機 Final Fantasy超音鼠暗藏其中

20歲的帕絲嘉同樣穿上民族服飾，她是湯加史上首位參加奧運跆拳道的女運動員。陶法杜夫亞表示：「特別祝賀我們的持旗手帕絲嘉，她做得非常好，帶領更多湯加女性及年輕人參與體育運動。能夠跟我們首位參與奧運的女跆拳道選手一起進場，我感到十分光榮。」

東京奧運開幕禮一文盡覽｜大坂直美負責點燃聖火 奧運正式展開

東京奧運｜盤點開幕禮經典鏡頭 射箭玩水都試過 今屆誰點聖火？

瓦努阿圖划艇手韋利奧列伊今屆赤裸上身持旗進場，成為焦點。（Getty Images）

較特別的是，陶法杜夫亞今年在開幕禮上有「競爭對手」，他並非唯一上身赤裸入場的持旗手。想不到今屆多了一位「瓦努阿圖吳剛」韋利奧列伊！27歲的韋利奧列伊作為持旗手，帶領瓦努阿圖代表團第135隊進場。他沒有穿上衣，上身塗了油，下身就穿上一條五彩繽紛的草裙。韋利奧列伊是一位划艇選手，參加男子單人雙槳賽事。兩國同為太平洋島國。

東京奧運開幕禮｜哈薩克「仙女姐姐」大有來頭 最美衣著匠心獨運

▼哈薩克「仙女姐姐」的美女日常▼

+ 4

日本市民雖未能入場，但仍於主場館外打卡及聚集：（按圖放大）

+ 2

開幕禮閉門舉行，場內氣氛冷清：（按圖放大）