東京奧運直擊│港隊4X100自接力得第7　奧運新丁擔起重任：好緊張

奧運除了獎牌希望，一眾人「新丁」亦值得關注，皆因他們對新事物的感覺是最真摯。

今日（24日）東京奧運游泳項目展開，香港女子4X100米自由泳代表亦有亮相，縱使她們未能晉級，但奧運的一切已令兩名小將相當回味。

01體育記者楊宇翹 東京直擊



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香港女子接力隊今次派出譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳及何南慧出戰4X100自由泳初賽，並起用兩名小將擔起頭尾兩棒，考考她們的膽量。她們終游出3分43.52秒、第7的成績未能晉級，但奧運的一切，令兩名小將眼界大開。

香港隊特別起用兩名小將擔起頭尾兩棒，考考她們的膽量。（楊宇翹攝）

「開頭好緊張！」23歲的譚凱琳直言奧運就是奧運，「與其他大賽很不同，本身不緊張，但一到預備室，那種感覺不懂得具體形容！」

19歲的何南慧更認為，沒有觀眾亦不損奧運氣氛：「第一次好緊張，緊張過之前所有比賽；所有事物都很新奇，場館好大、燈光好靚，即使沒觀眾但感覺也一流。」

負責最後一棒的何南慧，對所有事物都感到新奇。（楊宇翹攝）

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首次奧運固然興奮，而隊中奧運前輩鄭莉梅及歐鎧淳也一樣雀躍。鄭莉梅笑言自己沒太在意最後時間，奧運就是要投入享受。

「四朝元老」歐鎧淳也認為，今日與里約一樣享受，對兩名「新丁」完全收貨：「或者是接力吧，上屆也有接力，感覺很相似，跳落水享受賽事；作為第一個項目，始終第一、四棒最緊張，而我們安排了她們擔當，這是奧運會啊，緊張很正常，大家表現很好了。」

歐鎧淳明日將繼續亮相，並於香港時間晚上6時出戰主項100米背泳。

歐鎧淳貴為「四朝元老」，希望隊友也懂得享受賽事。（楊宇翹攝）

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