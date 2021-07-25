東京奧運︱黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙8強激戰7局　爭議判決下憾負

東京奧運港隊戰情速報：香港隊混雙組合黃鎮廷和杜凱琹，出戰乒乓球混雙8強賽事遇上阻力，與法國組合激戰一場。雙方鬥足7局，戰至刁時出現爭議判決下憾負，無緣爭逐獎牌。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



以獎牌為目標的香港混雙組合黃鎮廷和杜凱琹，被列為今屆奧運4號種子，周六（24日）在16強賽事面對匈牙利球手蘇迪（Adam Szudi）和佩姬（Szandra Pergel），以11：6、11：5、11：3和11：9，直落4局橫掃對手，順利晉級8強。

8強面對今屆賽事8號子法國組合尼邦遜（Emmanuel Lebesson）和袁嘉楠，無論排名和年紀均佔有優勢。惟一開賽黃鎮廷和杜凱琹明顯未入局，以3：11大比數先輸一局。熱身過後，二人開始進入狀態，第二局一度領先6：1，並以11：6，局數追平1：1。

▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

香港隊混雙乒乓球組合黃鎮廷和杜凱琹出戰東京奧運8強。（高詩琦攝）

第三局港隊組合繼續穩佔上風，中後段法國男將尼邦遜頻頻得手，他每次得分都會大叫，企圖打起士氣，惟港隊以11：7再下一城，局數2：1反超前。第四局法國隊打得更主動，雙方5：5、6：6、7：7爭持不下，法國隊局尾連取3分，拉開分數至10：7，並以11：8贏得今局，黃鎮廷和杜凱琹被追平2：2。

關鍵的第五局，雙方再次爭持不下，局尾香港組合領先9：8之際，教練李靜叫暫停，這一招果然有效，黃鎮廷和杜凱琹以11：9再取一局，3：2再次領先。之後一局法國組合開始「捉到路」，以11：7又一次追平，局數3：3，比賽進入決勝的第七局。

▼黃鎮廷杜凱琹奧運8強01獨家圖輯 ▼

+ 7

決勝局法國隊開局較佳，33歲的尼邦遜今場多次以正手抽擊得手，36歲的袁嘉楠老路縱橫，令香港組合難以應付。香港落後5：7之下連追兩分，追至7：7後又連失3分，落後至7：10絕境之下，港隊連追3個決勝分。

比賽進入刁時，法國領先12：11之際出現爭議判決，黃鎮廷接發球落網，但他認為小球觸網在先，即場向裁判抗議，惜未獲接納，香港隊終以11：13失去這局，並以比數3：4敗陣，8強出局，與獎牌無緣。

賽後受訪時，黃鎮廷稱最後一球見到法國隊發球觸網，可是「兩名裁判都唔肯睇，對手亦聲稱沒有觸網」，他表示會一直就事件抗議。黃鎮廷同時讚揚拍檔杜凱琹表現十分好，批評自己打得未如理想，「我入局慢，出手不夠果斷、堅決。對手發揮得好，我們處理不夠嚴密，讓他們主動上手。」

落敗後淚灑當場的杜凱琹，受訪時仍然聲音顫抖，她表示，「兩年來，教練、隊友和我們二人付出很多，所有對手都有研究，不過依然做得不夠對手好。」她自評「打得保守」，24歲的她稱，「希望調整後打好自己的比賽。」黃鎮廷總結，「辛苦咗咁耐，不可以再進一步，好遺憾。」對於之後的男團賽事，他說目前頭腦一片空白，會休息一天，調整狀態再作打算。

東京奧運．乒乓｜黃鎮廷杜凱琹混雙力爭獎牌 隨中國隊集訓獲啟發

▼黃鎮廷杜凱琹奧運16強圖輯 ▼

關於黃鎮廷／杜凱琹的故事：

東京奧運．乒乓｜黃鎮廷杜凱琹混雙力爭獎牌 隨中國隊集訓獲啟發

東京奧運今昔系列

系列之一：香港人「家鄉」首辦時仍用茅廁 二度主辦再迎馬桶革命

系列之二：東京奧運︱子彈火車的源頭 1964 VS 2021日本尖端科技再衝刺

系列之三：運動員一試難忘美食天堂 四大名廚省靚招牌傳頌半世紀

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：