足球轉會︱利物浦1億歐元圖購基艾沙　車路士1.5億歐元押注夏蘭特

利物浦美國班主亨利向來量入為出，不過意大利傳媒消息竟指，紅軍出價1億歐元，收購費達歷高基艾沙！

另一邊廂，車路士持續在轉會市場發功，目標再度指向艾寧夏蘭特，金額高達1.5億歐元。



利物浦自高價購入中堅雲迪積克和門將艾利臣後，在轉會市場轉趨謹慎，罕有高追買入身價昂貴的搶手球員，今夏暫時僅從RB萊比錫買入中堅干拿迪（Ibrahima Konaté）一人。

惟意大利《共和報》指，利物浦已出價1億歐元，向祖雲達斯求購今夏在歐洲國家盃表現出色的意大利鋒將費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）。這個23歲球員速度、射術和突破能力兼備，今屆歐國盃光芒四射，尤其決賽對英格蘭一役個人多次獨闖英軍陣地，弄得對手防線風聲鶴唳。

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利物浦被指出價1億歐元圖購費達歷高基艾沙。（Getty Images）

惟消息同時指出，祖雲達斯已拒絕利物浦報價，並表明此子為非賣品。暫時未知利物浦方面會否加碼，還是會轉移另一目標。

利物浦的英超對手車路士，今夏多次盛傳與多蒙特年輕鋒將艾寧夏蘭特（Erling Haaland）扯上關係，最新消息指，為盡快購入「心頭好」，藍軍已預備出價1.5億歐元（約1.3億英鎊），收購這位21歲超級新星。暫時未知多蒙特方面的反應，夏蘭特與球會的合約中，被指有一放人條款，讓他可在明年夏天以違約金離隊。

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辛祖穿上曼聯球衣，正式成為紅魔新一員。（Twitter＠JadonSancho）

至於曼聯方面，7300萬英鎊買入多蒙特翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）的交易終正式落實。這個英格蘭年輕翼鋒在社交媒體撰寫一篇感人長文，感謝多蒙特在他17歲尚未有任何一隊經驗時，冒險收購並信任他，「我永遠感激多蒙特給我一個世界舞台展示才能，多謝職員、教練和訓練場內的每一個人照顧我，我會想念你們。」

他表示自己將永遠支持和想念多蒙特，並希望球迷能夠理解和支持他的決定，「友誼最美麗的部分是了解與被了解。」他隨即在下一個帖文和個人頭像穿上曼聯球衣，加上一句：「漫長的等待終於完結。」

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