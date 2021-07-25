【東京奧運直擊】乒乓混雙爭牌夢碎　黃鎮廷杜凱琹沒哭聲的悔恨

以獎牌為目標的香港混雙組合黃鎮廷和杜凱琹，被列為今屆奧運4號種子。惟今日8強面對首次對壘的法國組合，雙方鬥足7局，戰至刁時出現爭議判決下憾負，無緣爭逐獎牌。

「責任在我」，賽後黃鎮廷雙眼通紅，旁邊的杜凱琹流着淚沒有說話。

01記者 楊宇翹、高詩琦 東京直擊



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以港隊總教練陳江華的動態總結今日一戰，最好不過。

觀眾席上的他偶爾嚴肅坐直，雙方打得緊湊時不安得頻頻飲水，港隊連番好球立即企起身拍掌。突然幾個無謂失誤，華哥再次坐直，但今次嚴肅不再，眼神是空洞，皆因港隊在決勝局11：10的優勢最後反輸。縱然法國領先12：11之際出現爭議判決，黃鎮廷接發球落網，但他認為小球觸網在先，即場向裁判抗議，但未獲接納，港隊飲恨而終。相比在教練席滿面通紅的李靜，華哥顯然冷靜。

因為他知道，觀眾也知道，落敗與爭議無直接關係。

東京奧運︱黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙8強激戰7局 爭議判決下憾負

黃鎮廷/杜凱琹與對手激戰7局落敗，賽後相當失望。（高詩琦攝）

黃鎮廷談最後一球 「我認為觸網，此刻都一樣」

「那是觸網，剛才我認為是，此刻都一樣，但不是爭議球影響賽果；阿杜今天打得好好，責任在於我」，黃鎮廷也洞悉落敗的原因。

在任何球賽，決勝局考驗球手的已非技術，與對手力拚的是意志、決心。「3：3，已不是講究打法」，杜凱琹邊說邊以淚洗臉，「對手心態較好，打出的球比我們合理；大家來到這裏，對這項目都有期望，教練隊友都用心訓練，我們想要好成績，但是.……每球波想得不夠細膩。」

黃鎮廷（右）堅持最後一分法國女將袁嘉楠的發球擦網，與法國另一球手尼邦遜（左）爭論不果。（高詩琦攝）

混雙留憾，惟二人將繼續在單人及團體出戰，黃鎮廷直言此時此刻腦袋一片空白，如何調整，他仍未想好：「想不到其他事，或者先休息，再想想。」

黃鎮廷/杜凱琹無緣獎牌

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