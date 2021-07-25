東京奧運｜18歲突尼斯神奇小子　8線「神秘人」爆冷贏400自金牌

看維基百科，他的介紹只有一句；看國際泳聯，他的個人資料只有出生日期及性別。來自突尼斯的哈法拿維（Ahmed Hafnaoui）只有18歲，寂寂無名，在東京奧運男子400米自由泳決賽游第8線道，以為他只是陪跑分子，怎料他竟力壓澳洲的麥隆連（Jack McLoughlin）得到冠軍。他賽後都感到難以置信，他說：「我現在是奧運冠軍了……我一時還未相信。」



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入到奧運決賽，通常每位泳手背後都有一番豐功偉績，但18歲的哈法拿維就如一張白紙般，剛好以準決賽第8快的時間入到決賽。其他線道上粒粒皆星，例如澳洲的韋寧頓（Elijah Winnington）及麥隆連。大家以為哈法拿維都是陪跑分子，進來累積經驗。

哈法拿維觸池後，發現自己贏得冠軍，十分激動，覺得難以置信。（Getty Images）

初段的戰況確實如此，哈法拿維初段不快，韋寧頓及麥隆連先後領先，就算游到最後50米，領先的仍是麥隆連。不過，就在最後50米，哈法拿維緊貼住麥隆連，終以0.16秒之差力壓對方，以3分43.36秒爆冷贏得冠軍。他造出個人在長池的最佳成績。

▼▼突尼斯神奇小子觸池一刻（按圖放大）▼▼

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「我現在是奧運冠軍了……我一時還未相信」，哈法拿維賽後說，「這是我的夢想，成為現實了。」據奧運官網，哈法拿維之前沒有贏過大賽冠軍，他3年前在青年奧運會得到過這個項目的第8名，而在兩年前的世界青年錦標賽，他初賽出局；在3年前的短池游泳世錦賽，他在400米自由泳也是初賽止步。他在3年前非錦賽贏得1銀2銅，但都不是400米自由泳。

想去了解哈法拿維更多的資料，但他的維基百科頁面只有一句，就是他贏了今屆奧運。在國際泳聯的介紹頁面，只有他的出生日期的性別，連高度也沒有，進一步個人資料、特別體育資訊及興趣也是空的。

哈法拿維：「我現在是奧運冠軍了。」（Getty Images）

哈法拿維為突尼斯贏得今屆首面金牌，也是國家史上第5面金牌。這是突尼斯在游泳項目的史上第3金，之前有美盧利（Oussama Mellouli）在2008年北京奧運贏得男子1500米自由泳，他到2012年倫敦奧運再贏得男子10公里游泳馬拉松冠軍。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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