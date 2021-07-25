東京奧運・乒乓丨「七局哥」林兆恒劣勢下爆發　32強硬撼日本神童

港隊乒乓球手林兆恒昨日（24日）於在男單首圈亮相，就打出一場66分鐘激戰，才以局數4：3取勝。

殺入今天次圈，對上印度球手Sathiyan Gnanasekaran ，林兆恒又陷入劣勢。徘徊出局邊緣，他連追三局反勝4：3，晉級32強。



林兆恒首圈面對波多黎各對手，鬥得難分難解，激戰66分鐘才險勝。林兆恒休息一夜，又再面對一場硬仗。

面對世界排名比自己高出57位的印度球手Sathiyan Gnanasekaran ，林兆恒未有太緊張，中段發力以11：7先取第一局。

▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

林兆恒再一次打足7局才晉級。（路透社）

面對世界排名比自己高出57位的印度球手Sathiyan Gnanasekaran，林兆恒未有太緊張。（路透社）

但Sathiyan Gnanasekaran 第二局搶攻，以11：7和11：4反先局數2：1。林兆恒未能及時調整和應對，氣勢一面倒受壓，第四局更一度被對手牽制，落後至0：9，隨後以5：11再輸一局。

落後局數1：3下，林兆恒在教練劉國棟請求的一次暫停後「回魂」，重整旗鼓以11：9扳回一場。林兆恒一口氣連追至3:3，其中第6局更打到「刁時」才驚險獲勝。進入決勝局，林兆恒打出氣勢，果斷起手進攻，尾段拉開10：6率先取得「賽點」，最後以11：6拿下決勝局。

林兆恒認為自己，捉到對手心理致勝。（路透社）

捉心理找漏洞

又一場驚險的七局硬仗，林兆恒賽後坦言自己頭四局出現問題：「後來轉接發球的方式，一分一分打，也要自己不要太急。」除了技術應對，他也捉對方心理，認為領先也會有心理變化，自己則慢慢捉到漏洞。

林兆恒下仗將會對上3號種子張本智和。（路透社）

但比起昨天慢熱的七局，林兆恒認為自己今天已經有改善，贏了兩場對自己要更有信心：「盡力打，自己最滿意是鬥志，頭兩場都是輸住贏返，所以接下來要快一點進入狀態。」

32強賽事林兆恒將會對上日本乒乓「神童」張本智和。

林兆恒下仗硬撼日本球手張本智和，能否再過一關？（Getty Images）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）