東京奧運．歐鎧淳｜四段奧運篇章告訴我們　堅持從來不止一個模樣

每個奧運周期一個故事，那歐鎧淳已擁有4個。

由16歲寫到今天，由天之驕女到元老，坊間屬於她的游水故事並不盪氣迴腸，飽歷滄桑的傷患奮鬥史更不能套用；近幾年別人（網絡？）眼中的歐鎧淳，更是Netflix裏的「Bling Empire」。

有天她問：「為何我沒有別人的熱血堅持？我是否不配做運動員？」

習水20年，4屆奧運，1個A標，還說什麼配不配？

東京奧運，就說說關於你的堅持。



歐鎧淳（余俊亮攝）

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註：歐鎧淳16歲首度出戰奧運，餘下威水史充斥網絡，以免長氣，請自行瀏覽。

再註：以下的「你」，指歐鎧淳。



上屆奧運前，我們坐嘉諾撒聖心書院的禮堂，你哭着說那年很漫長，接近過A標倒頭來沒有，游水15年以前是肉體痛苦，2016年是精神掙扎。

我常說得失只有回望才能看得透，現在游了20年水，2016年的自己夠可笑嗎？

你說以前是肉體痛苦也沒有錯，首個奧運故事圍繞的是那「軍營」辛酸。那時候你15歲，教練原本安排你到深圳訓練一年，有望衝擊08京奧參賽資格。未出發你已在香港賽連達三個項目B標，奧運近在咫尺，大可以把北上計劃擱置；但你還是選擇繼續。

你說那時候停學一年有如留班，北上後困在重重圍牆，而別人省隊的水平高幾班，由落後一個塘到跟着隊頭游，你花了半年。失落時會躲入廁格打給媽媽，奈何有次極渴求安慰，媽媽電話卻轉駁至留言信箱。你說慣了報喜不報憂，抹抹沾濕的眼角，對着留言信箱說句好開心，然後睡醒一覺，繼續下去。

得失只有回望才能看得透，現在游了20年水，2016年的自己夠可笑嗎？（資料圖片；楊宇翹攝）

報喜不報憂，坊間關於你的第二個奧運故事，未有太多不快紀錄。赴美升大學，在柏克萊的其實日子並不好受，新環境不適應、「以為自己好勁走去讀Pure Math」、無人無物，一切都在逆你意。 你說美國的游水生活是折磨，游得差教練鬧，游得好教練送你一句「原來你識游水？」，在一次泳隊「心事分享」中以為敢言能搏好感，倒頭來教練又贈送「你以為自己是誰？憑什麼第一個講？」

以我的暴躁性格，開拖是唯一選擇。4年大學有如情緒勒贖，我認為離開比虧待心房好，但你這樣說：「逃避是一個選擇......或者我不想核突？所以沒有離開。」

大學畢業，以為煩惱撕開，成人式才真正開始，第三個奧運故事是關於迷失。里約奧運前，你人生路上嘗試轉型，「唔知自己想點」、「試下其他亦無妨」，在我角度，新事物的嘗試因為你需要一點「side track」。

里約奧運前，你嘗試轉型。在我角度，新事物的嘗試因為你需要一點side track。（資料圖片；楊宇翹攝）

追逐里約資格份外吃力，特別在「A標盛行」的年代，一個時間有如一把尺，你潛意識也這樣量度自己。「不停地嘗試，每次比賽都有種『今次一定得』的感覺，接近過倒頭來卻沒有」,最終資格賽也未能游出A標，你自覺失敗。

第三度征奧該是開心事，但沒有A標卻只能接力身份出戰，悲喜交纏。

那天你坐在泳池旁，不懂如何面眼前記者，更不懂與自己和解，話與話之間的停頓、語氣，我也記得一清二楚；對不住自己的感覺，是最苦澀。

這次的「失敗」令你與放棄無限接近，某天你決定「退役」：

「種種事情令我想，不如是時候走了」

「或許是身體上要走到這就是尾聲」

「關了門開了窗」

「或是根本這裏就是尾聲」

廢話，根本就是不捨得也不甘心。

里約奧運後休息幾個月，你還是選擇繼續。

里約奧運後休息幾個月，你還是選擇繼續。（資料圖片；楊宇翹攝）

2016年後，第4個奧運故事展開，惟當中包含的再不只有游水。你當初想證明運動員有其他可能性，我認同亦支持，皆因在外國多種身份的運動員多的是，香港有人破舊立新，無原因反對。

惟廣告界體育女神、演員、娛樂版的主角、論壇熱話......外界似乎失焦了，你也會偶爾沮喪。

「感覺很不自在、不舒服，好像被火燒的感覺，為何我要不停被人消費」，別人習慣放大你社交媒體的一舉一動，評頭品足、「人格鑑定」、「負皮指責」通通都有；但你那被榨乾的內心，卻沒人知道。

網絡世界令人費解，人事關係也可變得繁複又恐怖，感覺人愈成長，瑣碎事愈費解。過程中我們試着判辨，結果愈想愈迷惑。

煩惱、壓力、困擾、疲累。

某天你說：「原來游水的自己最真實；有能力、心力，我會繼續。」

曾說過變得厭惡的水世界，是你的救贖。

2018年，你定亞運是東京奧運的一個審視，「有成績就去，沒有成績、練起來亦缺態，那就無謂再蹉跎」，於是後來出現了歷史性接力的亞運銀牌、新100背香港紀錄。

2018年，你定亞運是東京奧運的一個審視，後來出現了歷史性接力的亞運銀牌、新100背香港紀錄。（資料圖片；楊宇翹攝）

一直游一直游，你會偶爾偷懶、偶爾氣餒、偶爾發個脾氣。比賽發揮很不順時，你會對自己有微言，依然會提着「是否應該一早退役」的話。但有別於2016年，亞運後的你更明白，只要繼續就有成果這茶几理論是真的。

因為你信，信自己可以。

就在2019年，奧運A標由目標，變了成果。

北京奧運後，一直嘗試衝擊A標，其後倫敦及里奧亦失諸交臂……長達8年的長征做到了，某日你卻冒出一句：「為何我沒有別人的熱血堅持？我是否不配做運動員？」然後你變得難過。

我：黑人問號？

堅持從不偉大耀目或充滿戲劇性，是通過微小細節逐漸反映出來。

或者會有人獨愛熱血堅持，但誰說堅持僅得一個模樣？

「若然迷失、不知所措，唯有繼續才找到答案」，是你讓我明白每種堅持都是故事，每一頁都活生生的努力印證。