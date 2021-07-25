東京奧運｜奧地利數學家破職業車手壟斷　爆冷奪女子公路單車金牌

就算沒有同國隊友支援及掩護，儘管已經有4年沒有加入職業隊，但奧地利的姬辛賀法（Anna Kiesenhofer）爆出今屆其中一個最大的冷門，以超過一分鐘的差距擊敗荷蘭職業車手雲露頓（Annemiek van Vleuten）。



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30歲的奧地利車手姬辛賀法過去是三項及兩項鐵人的運動員，但受傷患困擾下放棄長跑，由2014年起專攻單車，尤其是長途的山地賽。不過，自從她在2017年參加過一支比利時車隊，之後就離開職業車手行列。她過去兩年主要參加了奧地利的國家公路單車賽，連續3屆獲得計時賽冠軍。

姬辛賀法以冷門姿態贏得女子公路賽冠軍。（路透社）

運動場外，姬辛賀法的背景絕不簡單，她在維也納大學唸數學畢業，之後到劍橋大學讀碩士進修，還在巴塞隆拿的理工大學完成博士。據奧運官網介紹，她的職業除了是運動員外，還是一位研究員，現居於瑞士的洛桑，英國《BBC》更稱她為數學家。

姬辛賀法成功突圍，衝向終點，她表示最後一段就像個人計時賽。（路透社）

與大熱門的荷蘭車手相比，姬辛賀法可說是孤軍作戰，沒有同國隊友支援，但她與幾位實力及名氣稍遜的車手組成小集團。姬辛賀法表示較喜歡玩個人計時賽，因為她不喜歡跟一班主車群一起踩，她說：「我很高興，我沒有太膽怯，我只想去進攻，與一班車手共同努力。一班人一起踩確實有幫助，因為我知道落山路段前，我需要上斜。在落斜時，我表現幾好，令我有更多領先時間，最後好像計時賽一樣衝向終點。」

本身擁有數學博士的姬辛賀法舉起雙手衝線。（路透社）

姬辛賀法以3小時52分45秒率先完成137公里的賽道，以冷門姿態贏得女子公路賽奧運金牌。她賽後說：「我覺得不可思議，難以置信。甚至當我衝線之後，我懷疑比賽是否真的完結了。我要不要繼續踩？」

荷蘭的雲露頓衝線時，還以為自己贏冠軍。（路透社）

姬辛賀法遠離職業賽數年，在車壇名氣較弱，連對手也不認識她。有趣的是，當熱門的荷蘭車手雲露頓最後在車群突圍而出衝線時，以為自己贏了冠軍，因為她沒有為意姬辛賀法一直在她的前面。慢1分15秒衝線的亞軍雲露頓賽後都承認擺烏龍，她說：「是的，我以為自己贏了。當然，我十分失望，一開始覺得自己很尷尬，但後來隊友都不知道誰贏了冠軍。」

姬辛賀法（中）以超過一分鐘擊敗荷蘭的雲露頓（左）得冠軍。（路透社）

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