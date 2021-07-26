東京奧運｜林兆恒力戰負日本神童　港乒一哥黃鎮廷反勝為敗出局

香港乒乓球「一哥」黃鎮廷在混雙8強止步後，今日（26日）轉戰男單32強對戰40歲中華台北老將莊智淵，最終在先贏一局下遭反勝1：4，無緣16強。

另一名港將林兆恒就出戰世界排名第4的「日本神童」張本智和，成功在對方手上搶得一局，但仍以總局數1：4輸波，宣告港隊男單球手全數出局。



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黃鎮廷與杜凱琹在混雙8強止步，今日轉戰男單賽事。（資料圖片／高詩琦攝）

東京奧運︱黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙8強激戰7局 爭議判決下憾負

上屆男單16強止步的黃鎮廷，今屆以13號種子身分入圍，直入32強，今日他在男單首戰對世界排名低7位的中華台北「五朝元老」莊智淵。

莊智淵在過去4屆奧運，男單最佳成績為2012年倫敦奧運第4名，雙方開局初段梅花間竹地得分，黄鎮廷以11：9先取一局。

次局經驗老到的莊智淵連取4分，黄鎮廷隨即以旋轉球和節奏變化追成4：6，惟其後因失誤被對手拉開，以5：11失一局，遭追平局數1：1。

黃鎮廷32強出局。（資料圖片／高詩琦攝）

連輸4局無緣16強

第3局黄鎮廷仍陷入苦戰，雙方來回板數不多，攻力強勁的莊智淵終以11：2再取一局。莊智淵乘勝追擊，加上黄鎮廷失誤頻頻，結果港將再失一局2：11。

戰至第5局，不在狀態的黄鎮廷仍未有對策，莊智淵打成4：0時更激動大叫。被對手打出士氣的黄鎮廷曾追至3：5，開始入局的他在中段未有被對手拉開超過3分，惟關鍵時刻未能重奪主動權，終以8：11落敗，總比數以1：4反勝為敗，無緣16強。

黃鎮廷賽後坦言，今場對手變化較多，而混雙出局或多或少有影響，他指會為團體賽作充分準備。

黃鎮廷/杜凱琹日前混雙出局，無緣獎牌：（按圖放大）

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受傷無阻張本智和贏波 林兆恒力戰憾負

另一邊廂，連續兩仗鬥足7局的林兆恒，硬撼3號種子日本球手張本智和，爭奪16強席位。「7局哥」先失一局，第二局站穩陣腳後初段領先「日本神童」7：5，掌握節奏的他再進攻得手，領先9：6。

戰至此時，張本智和手部疑似受傷，但他出場護理後重返賽場，追至「刁時」後再贏一局13：11。

「七局哥」林兆恒劣勢下爆發 32強硬撼日本神童

張本智和在比賽中途手部受傷。（路透社）

林兆恒第三局在落後下追至6：6，及後反超以11：8追回一局。第四局林兆恒一度拋開至5：0，但又被連追3分，逼得他立即叫暫停。可是休息過後林兆恒未見起色，被張本智和反超，他尾段咬緊牙關再追至「刁時」，但最後一分自己打落網，輸10：12。

果斷出手的林兆恒第五局尾段領先10：8，但尾段被連取3分，包括一球擦邊球，結果再輸10：12。林兆恒總比數輸1：4，但他只是以初戰奧運，今場世界排名亦比對方低91位，成績已有交代。

港隊在男單盡墨，張本智和晉級後會在明日（27日）遇上斯洛文尼亞球手JORGIC Darko，爭奪8強席位。

林兆恒初戰奧運，殺入32強的成績已算不錯。（Getty Images）

關於黃鎮廷／杜凱琹的故事：

東京奧運．乒乓｜黃鎮廷杜凱琹混雙力爭獎牌 隨中國隊集訓獲啟發

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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