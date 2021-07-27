東京奧運・乒乓球丨杜凱琹混雙出局後調整　亮相單打晉級16強

經歷混雙八強止步的打擊後，杜凱琹今日（27日）以八號種籽身份出戰女單第3輪對上韓國球手申裕斌。

杜凱琹明顯調整心態，穩守突擊，每局末段都打出水準，以4：2擊敗對手，晉身16強將對上荷蘭代表埃蘭（Britt Eerland ）。



女單世界排名第15位凱琹今場對上17歲，世界排名85位的申裕斌，為韓國最年輕的代表隊選手，首戰奧運，從第1圈開始出賽，戰至第3輪已經適應賽事。申裕斌開局連取3分，首戰單打的杜凱琹慢慢站隱陣腳，落後7：10下，連取5分以12：11先取一局。杜凱琹在混雙的失利後，有明顯的心理調整，第二局開段處於落後形勢，一口氣反先11：5 ，以局數2：0領先。

杜凱琹明顯調整心態，穩守突擊，每局末段都打出水準。（路透社）

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第三局比數咬緊，但申裕斌搶攻領先10：7。雖然杜凱琹再追1分，但卻以8：11輸第一局。接着，杜凱琹在第四局較前幾局進取，一度以5：2領先，但卻對手反先6：10，再輸一局8：11，局數被追平2：2。

杜凱琹下一輪將進入16強賽事。（路透社）

第5局，申裕斌不斷追擊杜凱琹的正手位置，戰術奏效，連追3分；杜凱琹反而調整先發制人，反超10：4，再以11：4取局數3：2。堅持戰術，杜凱琹最後一局以11：6輕取，以局數4：2擊敗對手。杜凱琹進入16強，將於香港時間今晚6時30分出戰，對上荷蘭代表埃蘭（Eerland Britt），力爭8強席位。

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