東京奧運直擊．劍擊｜香港女重隊初登場　力戰不敵中國出局

「香港劍神」張家朗勇奪史上首面奧運劍擊金牌，港隊再度出擊，由江旻憓領軍女子重劍隊挑戰中國女重隊。

香港隊開段一度與中國隊打成平手，中段卻無以為繼，被對手拉開比分，最終以32：44落敗，無緣躋身4強，及後將轉戰排名賽。

01體育記者 楊宇翹東京直擊



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由「微笑劍后」江旻憓（Vivian）﹑佘繕妡（Kaylin）﹑連翊希（Coco）及朱嘉望（Moonie）組成的香港女子重劍隊，亞洲第一的資格，首度殺入奧運劍擊團體賽，8強挑戰頭號種子中國隊。

江旻憓領女子重劍隊出戰團體賽。（Getty Images）

港隊由「佘佘」打頭陣，惡鬥個人賽金牌得主孫一文，二人開段首一分鐘互相未有得分，被裁判各罰一張消極黃牌，孫一文以1：0領先完成首局。江旻憓緊接上陣，與中國隊的林聲交手，Vivian今局以4：3擊敗對手，助港隊追成4：4平手。

連翊希面對第3名劍手朱明葉，Coco初段頂得住，畢竟身高上輸蝕，這局以2：5落敗，港隊落後至6：9。佘佘在第4局發威，以細分5：2擊敗林聲，兩軍打成11：11平手。連翊希再度登場，再被孫一文拉開比分，港隊落後至14：25。

即使港隊今仗落敗，佘繕妡（右）發揮依然突出。（Getty Images）

Vivian及後再以細分3：5不敵朱明葉，比數大幅落後17：30。進入末段，大局已定，但佘佘依然奮戰，接二連三取分，為港隊收窄差距至25：38。「守尾門」的江旻憓未有放棄，細分打出7：6，最終32：44不敵中國隊，及後轉戰排名賽。

香港女重一姐江旻憓的小清新生活：（按圖放大）

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動靜皆宜的連翊希：（按圖放大）

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