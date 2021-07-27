東京奧運・羽毛球丨張雁宜亮相取首勝　明早戰上屆銀牌仙杜爭出線

憑著奧運積分排名第21位，首次出戰奧運的球手張雁宜，今日（27日）首次在羽毛球女單賽事中亮相。

與以色列球手普莉嘉寶娃（Ksenia Polikarpova）激戰一小時，最後以居數2：1取得首勝。



現世界排名32的張雁宜位於J組，與上屆奧運銀牌得主、2019年世界冠軍印度球手仙杜（Pusarla Venkata Sindhu）同組。今日先迎戰世界排名58位的普莉嘉寶娃，兩人曾在2017年交手，當時張雁宜以直落2局拿下勝仗。

張雁宜在女單首戰獲勝，明天迎來重要一戰。（路透社）

今場開局兩人戰至4：4，張雁宜稍有不慎連失3分，幸好後段看中對手多失誤，把握機會連得5分，將比分拉開，首局以21：12先拔頭籌。第二局氣勢盡失，被對手連得6分，雖然張雁宜逐漸拉近，但仍以15：21被追平局數1：1。

決勝局張雁宜經調整後，一口氣得7分領先9：2，但一下子被連追7分，一次暫停後張雁宜慢慢找回節奏，拉鋸中領先至18：12，最後以21：16擊敗普莉嘉寶娃。香港時間明早10時將會對上屆銀牌得主印度名將仙杜，力爭出線16強。

此外，混雙鄧俊文/謝影雪抽到好籤，明早10時40分，8強將對戰英國組合艾利斯／/羅倫史密夫（Marcus Ellis／Lauren Smith），獲勝便有機會爭牌。而男單伍家朗下午5時，將在分組賽對危地馬拉的奇雲高頓（Kevin Cordón），勝方即出線16強。

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