何詩蓓奧運奪銀｜土生土長的飛魚說　「我與香港有種attachment」

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）今日（28日）在東京奧運女子200米自由泳游出1分53.92秒打破亞洲紀錄取得銀牌，創下香港歷史。

可以代表愛爾蘭和香港出賽的她，始終選擇這個出生地，早在上屆里約奧運，她已說過「我為代表香港而自豪」。

混血是事實，但她實質「很香港」。



何詩蓓是「愛爾蘭X香港」混血兒，她在香港長大並一直讀本地主流學校，成長經歷，與在香港土生土長的你我他大同小異。

▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

何詩蓓的成長經歷與身邊的你我他大同小異。（資料圖片；梁鵬威攝）

本地主流小中學畢業 DSE 35分高材生

何詩蓓的全名為「Siobhan Bernadette Haughey」，我們都愛稱她作Siobhan，混血兒的臉孔容易令人錯覺，但她在香港長大，中文很流利，DSE中文拿4，口語拿5。

關於何詩蓓的5件事 佢個名點讀？ DSE幾多分？

雖然外在主觀因素常讓人以為她是「鬼妹仔」，但她小學時曾因說得廣東話太多，被媽媽勒令周末轉回英文頻道，她到圖書館閱讀的是《老夫子》，「東南西北」、「天下太平」通通玩過，《皆大歡喜》是晚間娛樂，其後暑假時在上午11：45的時段重播更是「送飯」之選。她最愛吃的街頭小食，是雞蛋仔。

年少時的她就讀聖保祿天主教小學及聖保祿中學，在小學時期已代表學校參加多項校際游泳賽事獲獎，在中學時期除是校內辯論隊成員，也曾當班長，亦在學界游泳比賽屢次刷新香港紀錄。2015年，因要應付香港中學文憑考試，曾於半年間減少練習，最終獲得七科共35分佳績，包括通識教育（5**）、英文（5*）、數學（5）、企業會計與財務概論（5）、中文（4）、化學（4）及英語文學（4）。

何詩蓓超級喜歡吃雞蛋仔。（Instagram）

混血兒的臉孔容易令人錯覺，但何詩蓓在香港長大，中文很流利。（資料圖片／高仲明攝）

香港男運動員IG全錄 游泳Ian騷肌 兩個家朗最受歡迎

香港女運動員IG全錄 歐鎧淳逾13萬Followers最多

混血的樣子下埋藏愛香港的心。（資料圖片／楊宇翹攝）

她早在中學學界成名，其後入讀美國密歇根大學，然而她的奧運A標是在赴美加入泳隊訓練前達標的。世大運兩金、世界第四、亞洲紀錄，自她選擇代表香港後，連番成為多個超凡紀錄的「香港首人」。

事實上擔起「香港首人」頭銜亦得經過歲月堆砌的努力，「讓香港被看見」是我們擁有何詩蓓的小確幸。她曾說：「一路成長，代表香港出戰更大型的賽事，這份光榮其實很特別。」2013年世青賽，是首個光榮感：「是我首次參與大型的國際性賽事，100自意外地奪金，個人最佳時間更推前1秒，那時候有別的國家的人詫異『原來香港也有游得這樣快的人』，我感到自己好像把香港放在國際層面上討論。」

何詩蓓IG：siobhanhaughey01（1.2萬位追蹤者）

走進沙灘與溪澗的何詩蓓：（按圖放大）

+ 7

我為香港運動員身分而自豪。 何詩蓓

對於這個出生地，何詩蓓曾表示：「我愛香港，我在這裏出生，在這裏成長。其實我每年都返愛爾蘭一次（爸爸是愛爾蘭人），那邊的教練說我隨時都可以代表愛爾蘭，但我為香港運動員身分而自豪。」

何詩蓓成為香港史上首名殺入奧運游泳決賽的泳手。（資料圖片／高詩琦攝）

關於何詩蓓更多故事：

關於何詩蓓的5件事 佢個名點讀？ DSE幾多分？

何詩蓓進步神速的秘密——泳術訓練營密歇根大學

東京奧運．游泳｜何詩蓓再刷新港績兼奪奧運資格 何甄陶同破紀錄

【傑出運動員選舉】何詩蓓受池江璃花子啟發 遊戲式訓練備戰奧運

游泳｜何詩蓓2020年大豐收 屢破亞洲紀錄蟬聯亞洲最佳

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）