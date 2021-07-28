何詩蓓奧運奪銀︱她進步神速的秘密——泳術訓練營密歇根大學

何詩蓓勇奪香港史上首面奧運游泳獎牌，她近年成績不斷突破，美國密歇根大學在香港受到的關注程度亦漸漸提高。

這間有名出產過菲比斯、麥尼爾和何詩蓓等多位世界級「飛魚」的大學，到底有什麼獨特訓練秘方？



何詩蓓為香港贏得歷史性首面奧運游泳獎牌。（高詩琦攝）

密歇根大學的訓練秘密

何詩蓓、楊珍美和前港隊女將劉彥恩為近年密歇根大學港生代表，何詩蓓幾年間成績一直上升，2016年里約奧運，她和劉彥恩二人皆以A標游入奧運，前者更成為100米自由泳世界第5、2017年世界大學生運動會金牌得主。

即使如今劉彥恩已退下來，何詩蓓一路極速成長，由2019年世界游泳錦標賽200米自由泳殿軍，到2020東京奧運200自銀牌得主，不禁令人好奇「密大」的秘密之處。

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何詩蓓在密歇根大學極速成長，終成為奧運獎牌得主。

秘技1. 全方位游泳技術支援

就讀這所大學的中國泳手畢易榕，2017年中曾向國內傳媒透露，密歇根泳隊非常注重運動員的水下技術，池底放置可移動的鏡，好讓泳員邊游邊觀察動作。

對於腿部動作，他們更為執着，畢易榕指出，教練會放置水下攝錄機攝錄，然后把放慢影像給泳員觀看以檢討技術。此外該名國家泳員亦提到，運動員會獲分一個檢測每50米划頻的儀器，然後數據在每次練習後，直接於手機程式內可預覽。

劉彥恩亦說，這種研究技術其實亦有助警惕泳員：「通常游完一日水也會心神恍惚，但這些數據除了是幫助教練分析，同時亦是提醒我們要警惕自己技術和動作。」

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英文字母M代表密歇根（Michigan），何詩蓓在密歇根大學就讀心理學系。（Michigan Twitter）

秘技2. 注重比賽訓練

技術支援訓練以外，美國亦較注重加入比賽訓練。事實上，除了十大聯盟（Big Ten）及全美大學體育協會（NCAA）賽事，教練亦會就個別泳員需要，安排不同大小的賽事，原因非為獎項或「谷態」，而是要泳員調校動作，透過比賽實驗，找出他們最好的作賽戰術。

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何詩蓓（右）與隊友一起參加大學賽事。（密歇根大學官網）

秘技3. 強調團體意識

除了技術動作，「密大」亦着重泳員的積極性，並非常強調團體意識。十大聯盟（Big Ten）或全美大學體育協會（NCAA）賽事，每個個人項目都計入團體總分，泳手絕對不止為個人榮耀而戰。

「Go Blue」為「密大」的口號，何詩蓓接受訪問時亦提到，這個口號並非簡單的吶喊，對於運動員更是拼命的動力：「在香港也有很好的隊友，但要真真正正的團隊合作精神，就只有大學才能感受；好累、好想放棄，但旁邊的隊友亦會不斷為你打氣，他們一樣跟你努力的同時，自己根本沒有原因停下。」

這份理念基於冀望讓運動員感受快樂、享受的體驗，而非成績、壓力的包袱。

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何詩蓓贏得奧運銀牌連環圖：

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【何詩蓓以總成績第二名殺入決賽】

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密歇根大學出產過無數奧運名將，如今何詩蓓也是其中之一。

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