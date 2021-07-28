何詩蓓奧運奪銀︱美媒150米轉池已睇死女水神　密歇根大學又贏

關注奧運女子200米自由泳決賽的不止香港，全球目光也集中在這場飛魚大戰，尤其是美國和澳洲。

有「女版菲比斯」稱號的美國泳手莉迪姬（Katie Ledecky），日前在400米自由泳決賽力戰不敵澳洲「新女水神」迪梅絲（Ariarne Titmus），三次參加奧運首度失落個人項目金牌。眾人將目光放在莉迪姬與迪梅絲之間對決，料想不到何詩蓓介入成為「第三者」。



何詩蓓為香港贏得歷史性首面奧運游泳獎牌。（高詩琦攝）

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在美國看直播的友人，傳來訊息，說當地旁述員未到150米，已經提早宣告莉迪姬「沒有機會」。

比賽一完，美國和其他西方國家傳媒，將焦點放在莉迪姬再度敗在迪梅絲身上，《紐約時報》標題為〈迪梅絲200米自由泳擊敗莉迪姬〉；英國廣播公司（BBC）以〈迪梅絲在女子200米自由泳贏得第二面金牌〉為題，美國有線新聞網絡（CNN）索性不報道這項目。

何詩蓓奧運奪銀｜她堅持於你想像不到的0.2秒 終締香港游泳歷史

在光芒萬丈的迪梅絲身邊，何詩蓓也不落下風。（Getty Images）

美國「女水神」莉迪姬罕有接連吃下兩敗仗，200自只得第五。（Getty Images）

莉迪姬在今屆奧運前，2012、2016兩屆奧運個人項目4戰全勝保持不敗，連同接力項目共得5金1銀，無寶不落。怎料今屆首項400米自由泳即告敗陣只得銀牌，當時迪梅絲的教練在觀眾席上失控狂叫手舞足蹈，嚇得在場日本女義工縮作一團，成為網上熱話。

何詩蓓奧運奪銀 港泳隊史上首面獎牌 一金一銀創港隊歷屆最佳

迪梅絲（右）東京奧運兩次擊敗莉迪姬。（Getty Images）

200米自由泳莉迪姬不止再敗一仗，她甚至三甲不入只得第五，幸好之後在最擅長、今屆女子項目新設的1500米自由泳終奪得今屆首金，《華盛頓郵報》標題為〈莉迪姬落敗後再取勝，盡顯奧運堅毅精神〉，《華爾街日報》則為，〈對手正在追上，莉迪姬仍奪東京首金〉。

加拿大媒體只關心銅牌選手奧歷絲克（Penny Oleksiak），CBC的報道標題是：〈奧歷絲克200米自由泳奪銅，成加拿大歷來夏季奧運獎牌數目最多選手〉。

何詩蓓奧運奪銀｜香港首面游泳奧運獎牌誕生 「終於達到這位置」

何詩蓓贏得奧運銀牌表情包連環圖：

《底特律新聞報》報道何詩蓓奧運奪銀。（Detroit News）

會留意到何詩蓓的美國媒體，暫時只得《底特律新聞報》（Detroit News），底特律位於密歇根州，因此他們會留意密歇根大學舊生兼泳隊前隊長何詩蓓的動向，以〈密大舊生何詩蓓為香港贏得歷來首面游泳獎牌〉（Ex-Wolverine Siobhan Haughey earns Hong Kong's first Olympic swimming medal）為題報道賽事。

該報指出，「何詩蓓在200米自由泳刷新個人最佳時間近1秒，刷新亞洲及香港紀錄。莉迪姬首次在奧運賽事失落獎牌。」一代「女水神」莉迪姬三屆奧運第一次在賽事中沒有任何獎牌，迪梅絲奠定巨星地位一役，何詩蓓有份參與其中，而且跟這班游泳巨人平起平坐，感覺十分夢幻。

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密歇根大學游泳隊亦立即在社交媒體發文，祝賀何詩蓓奪銀。這個香港在奧運會的歷史時刻，國際泳聯（FINA）和奧運會官方Twitter專頁也第一時間分別出帖慶賀。

密歇根大學游泳隊可謂今屆奧運另類贏家，繼美國「水神」菲比斯之後，今屆賽事先有何詩蓓師妹、加拿大泳手麥尼爾（Margaret Macneil）先後在4x100米自由泳接力得到銀牌、100米蝶泳奪金，今天再有何詩蓓200米自由泳奪銀。東京奧運賽場上，有多達29位密大學生或舊生參賽。

雖說密大是不少頂級選手的「游泳訓練營」，並且有菲比斯一人獨攬28面奧運游泳獎牌，但在今屆奧運之前，該校對上一次有女子泳手在個人游泳項目贏得獎牌，已是1964年的事。意想不到的是，今屆奧運先由麥尼爾穿金戴銀，繼而再由何詩蓓得到一銀。

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