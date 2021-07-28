東京奧運｜以色列棒球隊挑戰紙板床極限　玩爛張床需要幾多個人？

撰文：顏銘輝
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以色列棒球隊成員賓雲格（Ben Wanger）周一在社交網站發布影片，他及隊友一起測試奧運選手村紙板床的承重極限。賓雲格首先一個人在床上跳，之後逐次加一個隊友上床一起跳。兩個跳，沒有問題，3個跳，亦可以……究竟紙板床的極限是幾多人？

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【按圖看以色列棒球隊挑戰紙板床極限（按圖放大）】

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為環保原因，東京奧運選手村的床以紙板搭成，其承重能力令人擔心，中國舉重選手李雯雯更表明睡在地上，更有謠傳指大會不希望運動員在選手村發生性行為。據《紐約時報》稱，每張床可以承受200公斤重量。

【以色列棒球隊測試紙板床極限片段】

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