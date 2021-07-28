東京奧運｜以色列棒球隊挑戰紙板床極限　玩爛張床需要幾多個人？

以色列棒球隊成員賓雲格（Ben Wanger）周一在社交網站發布影片，他及隊友一起測試奧運選手村紙板床的承重極限。賓雲格首先一個人在床上跳，之後逐次加一個隊友上床一起跳。兩個跳，沒有問題，3個跳，亦可以……究竟紙板床的極限是幾多人？



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【按圖看以色列棒球隊挑戰紙板床極限（按圖放大）】

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為環保原因，東京奧運選手村的床以紙板搭成，其承重能力令人擔心，中國舉重選手李雯雯更表明睡在地上，更有謠傳指大會不希望運動員在選手村發生性行為。據《紐約時報》稱，每張床可以承受200公斤重量。

【以色列棒球隊測試紙板床極限片段】

"נראה כמה ישראלים צריך כדי לשבור את אחת ממיטות הקרטון": סרטון טיקטוק שהעלה שחקן נבחרת הבייסבול של ישראל לטוקיו 2020, בן ווגנר, מראה את שחקני הנבחרת "בוחנים" את עמידות המיטות בכפר האולימפי, כשהם קופצים על אחת המיטות בחדר עד שהיא נשברת@lianwildau pic.twitter.com/ATfDU70lww — כאן חדשות (@kann_news) July 27, 2021

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