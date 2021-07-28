東京奧運︱體操女王比拉絲再退賽　隊友：「我們沒欠任何人金牌」

美國體操女王比拉絲（Simone Biles），是今屆奧運最觸目的巨星之一，她周二（27日）出戰女子團體體操賽事期間突然以健康理由宣布退賽，消息震撼全球。今日（28日）美國體操隊再宣布，比拉絲退出今晚上演的個人全能決賽，放棄衛冕。

網民大多為她送上支持，但亦有人憤憤不平，認為美國因此失去獲得金牌的黃金機會，比拉絲的隊友蘇妮莎力撐隊友，聲言：「我們沒有欠任何人金牌。」



體操運動時刻追求完美，每個細微動作，只要稍微做得不夠好，便會被裁判扣分，壓力之大，可想而知。24歲的比拉絲被譽為體操史上其中一位最偉大選手，她在奧運會和世界錦標賽合共獲得30面獎牌，2016年首次出戰奧運便獲得個人全能、跳馬、自由體操和女子團體4面金牌和平衡木銅牌，榮登全球最家傳戶曉的體操巨星。

今屆她自然被視為各項金牌大熱，力求衛冕之路卻令她透不過氣，事實上，在女子團體項目初賽後，她已曾在Instagram感慨壓力巨大，「肩上的壓力彷如整個世界般沉重」。昨日的女團賽事，美國隊首個出賽項目是比拉絲的強項跳馬，團體賽每個項目每隊須派出3人上陣，比拉絲壓軸出場。

▶▶▶緊貼2020東京奧運 必睇最新賽程及獎牌榜形勢

體操女王比拉絲在女團決賽在跳馬項目失手，在空中轉體動作做少了一周。（路透社）

比拉絲在女團決賽跳馬失手：

+ 8

首度出場即失手 隨即退賽

有別於過往一出場便一臉自信，氣勢迫人，她這次顯得有點心事重重，左顧右盼。她深呼吸一口氣，盡力向前衝，嘗試做出預定動作，不料嚴重失手，原定在空中轉體兩周半的動作，她只做到一周半，落地時亦向前踏出一大步。這一跳她只得到全隊3人中最低的13.766分。

比拉絲失手之後，到第二節，比拉絲原定要參加高低槓，但她沒有進行高低槓熱身，突然改由隊友芝莉絲頂替出戰。美國體操隨即發表聲明：「基於健康理由（medical issue），比拉絲退出團體決賽。她會每日接受評估，決定健康情況是否能夠參加之後的賽事。」

體操界一代巨星突然退賽，隨即惹來網上各方揣測，到底她是受傷還是心理問題？當時沒有一個答案。

完成跳馬後，比拉絲一度離開比賽場地。（路透社）

【比拉絲在場邊支持隊友】

+ 5

賽後承認心理問題退賽

完成跳馬後，比拉絲一度離開比賽場地。她之後重返美國隊陣營，與隊友擁抱，穿着運動外套及長褲觀戰。失去比拉絲的美國隊，以3分之差失落金牌，冠軍由俄羅斯隊贏得，比拉絲隨即向對方送上祝賀。

「體能上，我感覺很好。」比拉絲賽後回應退賽原因，「情緒上很波動，以頂級運動明星的身分參加奧運，真的不容易。」她透露參加奧運的壓力很大，她說：「今屆奧運的壓力真的很大……這是漫長的一周，漫長的奧運，漫長的一年。」

隊友蘇妮莎賽後上載二人合照，向比拉絲送上支持。（Instagram＠sunisalee_）

賽後隊友蘇妮莎（Sunisa Lee）在Instagram上載二人領取獎牌後的自拍合照，向比拉絲送上支持，「以你和你的一切成就為榮，感謝你成為每天令讓我仰望的榜樣。你不止啟發我成為一個體操選手，也是我的人生導師。你的無所畏懼和實現不可能任務的能力人盡皆知，我們愛你。」

蘇妮莎另發帖文，寫上「奧運銀牌得主，奮鬥4人組」，她說，「為這支隊伍感到驕傲，在我心目中，我們已是冠軍。我們一路戰鬥到底，沒有放棄。今晚結果未必如我們之前所料，但我們付出一切奮力作戰。」

蘇妮莎在Twitter還擊批評。（Twitter＠Sunisalee_）

美國體操女團由上屆金牌到今屆降格變銀牌，網上難免有口痕友攻擊， 她又在Twitter還擊， 「我們沒有欠任何人一面金牌」，這個赫蒙族少女受訪時又稱，「我們不是只得銀牌，而是贏得銀牌。」

上屆金牌得主比拉絲原為今屆女子個人全能大熱，她退賽後，18歲的蘇妮莎有力頂替師姐，力爭這面金牌。