東京奧運．乒乓｜石川佳純8強出局　末局險捧蛋強忍淚水受訪

日本乒乓球隊為今屆奧運精心部署，希望打破中國隊壟斷，果然在混雙創下零的突破。不過，單打項目未及挑戰獎牌，已經形成單天保至尊局面。

男單「老少配」同在16強出局後，女隊隊長石川佳純亦在今天（28日）8強賽事，被新加坡代表于夢雨淘汰。戰情可謂急轉直下，最後一局更出現安慰式「送分」。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程及消息石川佳純在8強遇上新加坡「入籍兵」于夢雨，過去15次交手8勝7負。她在第一局有個好開始，先勝11：8，接下來被扳回一局5：11，第3局成為轉捩點。石川兩度領先，共有3個局點，卻被于夢雨統統挽救，結果領先12：11下反負12：14。氣勢盡失後，石川在第4局逐漸崩潰，「6平」後連失5分再輸一局，瀕臨出局邊緣，關乎生死存亡的第5局竟毫無反擊力。

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日本女乒隊的「看板娘」，石川佳純下屆巴黎奧運，已過三十。（美聯社）

「第3局10：8、12：11都被救回，頹勢從此起，無辦法止住」，石川賽後雙眼泛着淚說，「第5局完全拿不到分，老實一句，最後一局不知自己在做什麼」。最後一局，石川負2：11，苦惱在於她在開局起落後0：10。乒乓桌上有這麼一項「行規」，領先方為免對手吞蛋，都會送分。石川回接第4板，于夢雨放棄回擊，送出安慰分。于夢雨最終反勝，出線準決賽，對淘汰港將杜凱琹的「一姐」陳夢。

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于夢雨先失一局才開動，愈打愈順。（美聯社）

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石川失落地說，單打的表現感到失望，必須盡快振作。面對記者提問，她回應得沒氣沒力。而往後還有團體賽，記者問身為隊長的石川，有何打算？此時，石川緩緩轉身背向記者，過了一會才面向記者，望向遠處若有所思。混合區忽然寧靜約廿秒，石川才緩緩道：「身為隊長，要振作起來，必須振作。」

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黯然離去。（路透社）

石川出局後，女單餘下混雙金牌得主伊藤美誠。她在8強直落4局橫掃韓國田志希，其中第2局出現11：1，失分來自伊藤反手打出界，「當然想每一分都贏，先贏眼前一分」。伊藤殺入準決賽，將面對中國隊二號種子孫穎莎，爭入決賽。

伊藤美誠輕鬆殺入準決賽，力爭個人賽打破中國壟斷。（美聯社）

▼▼▼私底下的伊藤美誠▼▼▼

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而男單方面，日本神童張本智和淘汰港將林兆恒後，與另一日本男單奧恰洛夫同在16強出局。

張本智和16強止步。（美聯社）

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