東京奧運︱中國泳隊開齋　仙氣蝶后張雨霏80分鐘內奪兩金連破紀錄

中國游泳隊連奪兩金！仙氣蝶后張雨霏先在200米蝶泳以新奧運紀錄，為中國奪得今屆奧運游泳第一金，1小時後，她再出戰女子4x200米自由泳接力，中國隊以新世界紀錄成績，力壓有「女水神」莉迪姬游最後一棒的美國隊奪冠。

中國一開齋便在游泳館連奪兩金，兩次都與今屆賽事光芒四射的張雨霏有關。



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今屆奧運中國游泳隊在孫楊停賽之後，失去領軍人物，金牌希望放在23歲的張雨霏身上。她以蝶泳為主項，今屆參加100、200米蝶泳，4x200米自由泳接力，以及50米自由泳四個項目。

她日前率先在女子100米蝶泳出場，決賽以0.05秒之差僅負加拿大泳手麥尼爾（Margaret MacNeil）失落金牌，今日在200米蝶泳終於衝金成功，更以打破奧運紀錄的成績2分03.86秒，為中國贏得今屆奧運游泳第一金。

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張雨霏在200米蝶泳決賽成功贏得中國今屆奧運首面游泳金牌。（路透社）

中國游泳今屆奧運第一金！張雨霏先在100米蝶泳封后。（路透社）

▼ 張雨霏為中國奪得游泳第一金 ▼

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張雨霏1小時連戰兩決賽

100米蝶泳力戰僅負對手，張雨霏今次出戰200米蝶泳賽事由頭50已領先對手超過1秒，之後越拉越開，終以2分03.86秒刷新奧運紀錄，力壓兩名美國泳手史密芙（Regan SMITH）和菲歷京謝爾（Hali FLICKINGER）奪冠。

她今天在游泳館日程相當忙碌，剛剛步下頒獎台不久，便要出戰女子4x200米自由泳接力。中國隊將兩個自由泳「快腳」楊浚瑄和李冰潔分別排在關鍵的第一及第四棒，這個策略果然有效，楊浚瑄在第一棒與今屆賽事連贏200及400米自由泳金牌的澳洲飛魚迪梅絲鬥足全程，以些微優勢第一名交棒。

中國隊以由頭帶到尾姿態，贏得女子4x200米自由泳接力金牌，更打破世界紀錄。（路透社）

之後第二棒湯慕涵和第三棒張雨霏成功維持領先，最後一棒交由李冰潔手上。當時第三名交棒的美國隊落後中國隊近兩秒，鎮守第四棒的「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky）一落水即發力狂追，她趕過澳洲隊之後，力迫中國隊的李冰潔，二人合演精彩一戰。

莉迪姬游出全場最快的200米分段時間1分53.76秒，不過仍較李冰潔慢0.4秒觸池，只得亞軍。李冰潔不但為中國隊守住勝利，更與隊友合力以7分40.33秒，打破澳洲隊2019年世錦賽造出的7分41.50秒世界紀錄。

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莉迪姬游出全場最快的200米分段時間1分53.76秒為美國贏得銀牌。（路透社）

苦戰一場力退強敵，李冰潔上水後在池邊喜極而泣，三位隊友立即上前安慰。中國隊和張雨霏一小時連奪兩面游泳金牌，而且洽巧兩次都是力壓游泳強國美國贏得，實在難能可貴。

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中國以新世界紀錄贏得4x200接力金牌。（路透社）

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