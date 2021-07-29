東京奧運｜比拉絲到場為師妹打氣　赫蒙族少女蘇妮莎體操全能封后

雖然體操天后比拉絲因心理問題退賽，但美國仍繼續壟斷女子體操個人全能錦標。18歲的蘇妮莎（Sunisa Lee）以57.433分擊敗巴西及俄羅斯的對手，在比拉絲見證下贏得冠軍。



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在第一節，美國的蘇妮莎（Sunisa Lee）、嘉莉（Jade Carey）、俄羅斯奧委會的烏拉索娃（Vladislava Urazova）、美連高娃（Angelina Melnikova）、巴西的安達迪（Rebeca Andrade）、比利時的達維（Nina Derwael）等爭標熱門一同先出戰跳馬。安達迪將難度6分的動作完成得非常好，儘管被扣0.1分，但總分以15.3分領先。至於嘉莉以15.2分僅隨其後。

在第二節的高低槓，安達迪繼續穩定的表現，造出14.666分，總分以29.966分繼續領先。美國的蘇妮莎採用難度高達6.8分的動作組合，完成得亦好，取得15.3分的高分，以29.9分升上次席，稍微落後安達迪。蘇妮莎是決賽當中高低槓分數最高的選手，最重要的是，她在這個項目領先安達迪、烏拉索娃及美連高娃3位主要對手至少超過0.4分，是她最後奪冠的關鍵。

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在第三節的平衡木，美國的嘉莉失手，只得11.533分，另一位美國女將蘇妮莎以難度取勝，其動作難度分6.1分，雖然完成分不算最高，但都獲得13.833分，累計以43.733分升上首位。安達迪在平衡木的動作難度只有5.7分，加上完成分又不到8分，所以只得13.666分，以43.632分滑落到次席。第3位是俄羅斯的烏拉索娃，累積得43.566分。

在第四節的自由體操，俄羅斯的美連高娃較早登場，造出13.966分，暫時升上首位。蘇妮莎以一套難度5.6分的動作出戰自由體操，完成分8.1，在這個項目得13.7分，累積以57.433分重登榜首。之後比賽的懸念就在安達迪身上，看看這位巴西選手能否壓過蘇妮莎。

安達迪在自由體操造出5.9分的難度動作組合，完成分亦比蘇妮莎高，獲得8.166，可惜她表演時兩度失誤，兩次踩出界，結果被扣0.4分。安達迪在自由體操得13.666分，累積57.298分，比蘇妮莎少0.135分，得到亞軍。換言之，如果安達迪踩少出界一次，她都能夠贏得冠軍。

最終，蘇妮莎以57.433分得到金牌，自2004年雅典奧運起，美國已經連續5屆贏得女子體操個人全能冠軍。安達迪以57.298分得銀牌，俄羅斯的美連高娃則以57.199分得銅牌。

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