東京奧運直擊︱南非女泳手破世績喜極而泣　勁敵水中賀喜場面感人

南非女泳手舒麥嘉（Tatjana SCHOENMAKER）今日在女子200米蛙泳拋離對手1秒奪金，同時打破世界紀錄，成為今屆奧運首位在個人項目破世績的泳手。

舒麥嘉得悉後喜極落淚，這一刻，泳池內無分國界及種族，就連落敗的美國泳手，也上前一起跟她慶祝。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



今屆奧運游泳項目舉行至今，只曾有兩項世界紀錄被刷新，且均來自接力賽。來到第8天，終於等到了。

今早上演的女子200米蛙泳決賽，來自南非的舒麥嘉（Tatjana SCHOENMAKER）做出2分18.95秒成績奪金，把塵封8年的舊世界紀錄推前0.16秒，成為今屆首位在游泳個人項目打破世績的運動員。

南非泳手舒麥嘉創出今屆游泳首項個人賽世界紀錄。（高詩琦攝）

舒麥嘉在決賽中首100米穩守第二位，直至尾段超前並一直保持領先，最終以足足接近1秒之差拋離美國對手莉莉京治觸池，贏得南非今屆首面金牌。

由於舒麥嘉在完成一刻領先太多，她似乎對奪冠並不感到意外，完賽後背對泳池休息抖氣，未有即時觀看大螢幕的成績。然而，當她轉過頭來，發現自己竟然打破世界紀錄，顯得十分驚訝，隨時高聲尖叫起來，再掩面流淚。

舒麥嘉拋離對手接近1秒，觸池一刻已深知自己奪金，遲遲未有回頭觀看大螢幕。（高詩琦攝）

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此時就連旁邊線道、分別屈居銀牌及銅牌的美國泳手莉莉京治（Lilly King）跟拉莎（Annie Lazor），也一起上前賀喜，與她相擁，形成泳池上的最美畫面。

拉莎更舉起舒麥嘉的右手，向現場示意這位新世界紀錄保持者的誕生。這一刻，泳池上無分國界，運動員把勝負拋於腦後，一起分享喜悅。

舒麥嘉（左二）打破世界紀錄，隊友與奪得銀、銅牌的美國對手莉莉京治（右一）及拉莎（左一），一起上前相擁道賀。（高詩琦攝）

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24歲的舒麥嘉賽後說：「我覺得自己仍未能接受這個事實。我在站上頒獎台前還跟別人說，究竟我們有沒有游到那場比賽？」感覺就如夢境一樣。

首戰奧運的她，今屆已暫獲1金1銀，另一面銀牌，正是在100米蛙泳中所得，亦為南非女泳手打破多年悶局。該國泳手近年以男性成績較出眾，上次有女泳手奪得奧運獎牌已是2000年悉尼奧運。而金牌更是1996年阿特蘭大奧運，希恩斯（Penelope Heyns）在女子100、200米蛙泳奪金，項目跟舒麥嘉相同。

24歲的舒麥嘉首戰奧運即達到如此成就，她在接過金獎後，仍未能接受現實。（Getty Images）

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