東京奧運｜中外美女爭逐25米手槍　俄國冠軍靠獵人外公栽培射水鴨

東京奧運女子25米手槍決賽，來自俄羅斯的24歲選手巴絲拉絲堅娜（Vitalina Batsarashkina）贏得金牌，創紀錄成為首位在一屆奧運贏得3面獎牌的射擊金運動員，韓國的金旼貞及中國的蕭嘉芮萱分別得銀牌及銅牌。

不少網民留意到，排第5名的中華台北選手吳佳穎樣子甜美，原來她在台灣已經很有名氣，是著名的靚女運動員，8年前靠一張世大運的證件相，被網友稱為最靚的「證件妹」。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

28歲的「證件妹」吳佳穎入到今屆奧運女子25米手槍決賽，可惜未能鬥到最後三甲，以23分得第5名。吳佳穎在2011年起廣為人識，她當年18歲參加深圳世大運，靠她的參賽證件相在網上爆紅，自此獲得「證件妹」的外號，還有人稱她為「射擊甜心」。

【中華台北「證件妹」吳佳穎】

+ 17

她有參加上屆里約奧運，在25米手槍只排第27位，就算是3年前的亞運，她在這個項目也是只得第17名，所以她在今屆奧運的成績大有進步。吳佳穎今屆還有出戰10米氣手槍，以第14名完成。她小時候曾接受跆拳道訓練，但她被指身形太嬌小，很難達到高水平，所以之後專注劍擊。

除了吳佳穎外，冠軍的巴絲拉絲堅娜及季軍的蕭嘉芮萱亦受到關注。巴絲拉絲堅娜在今屆收穫豐富，可說是「手槍之后」，她還贏得10米氣手槍金牌，並贏得混合團體10米氣手槍銀牌，成為奧運史上首位一屆贏3面獎牌的女射擊手。

【巴絲拉絲堅娜今屆贏得兩金一銀】

+ 5

24歲的巴絲拉絲堅娜本身是上屆里約奧運10米氣手槍銀牌，而在上屆25米手槍就排13位。她有一個做獵人的外公，小時候會隨外公出去打獵，到12歲接受射擊訓練。巴絲拉絲堅娜以前談及外公對自己的影響，她說：「我6歲時，跟着他划艇出去，他開槍時我要掩住耳朵。我大概10歲時，開始學射擊。那一年，外公送給我人生第一把氣步槍。我11歲時，首次打到獵物，是一隻小水鴨。」

巴絲拉絲堅娜與隊友合照。（Instagram）

「當我12歲時，外公帶我接觸運動射擊。最初，我不喜歡那個地方，但我之後開始找到樂趣。我爺爺都有打獵，爸爸是前警察，所以在這個家庭長大，你很難不去學射擊。他們全部都懂射擊，所以我可以在他們身上學習。」巴絲拉絲堅娜說，雖然她最初接觸的是步槍，但幫她登上奧運殿堂的是手槍。

【季軍蕭嘉芮萱的比賽照與生活照】

+ 7

至於季軍的中國選手蕭嘉芮萱在賽前十分低調，今日上午未得獎牌前，她的微博只有幾百個粉絲，但當傍晚的粉絲數已升上超過4萬！19歲的蕭嘉芮萱來自遼寧，過去很少參加世界大賽，但在中國隊內選拔賽中，她以1分之差力壓隊友，獲得出戰東京奧運的機會。

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

+ 13

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事