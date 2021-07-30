東京奧運｜男單一哥祖高域無緣金牌　薩維列夫晉級決賽激動流淚

ATP男單世界排名第1的塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）出局，他在傍晚東京奧男單4強，以盤數1：2不敵德國的阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），無緣決賽，將轉戰季軍戰，與西班牙球手卡蘭路布斯達（Pablo Carreno Busta）爭銅牌。至於薩維列夫就會跟俄羅斯奧委會的卡卓洛夫（Karen Khachanov）爭金。



祖高域有望成為嘉芙之外，史上第二位在一年內贏得「金滿貫」的球手，因為他今年已贏得澳網、法網及溫網男單冠軍，只要再贏得奧運男單金牌及美網，就可以完成這項男單球手史無前例的成就。祖高域今日傍晚出戰奧運男單準決賽，面對4號種子薩維列夫，首盤表現對辦，以6：1大勝，先拔頭籌。

祖高域先取首盤領先，但反勝為敗。（Getty Images）

不過，薩維列夫反撲，在第二盤以6：3扳平，兩人要打第三盤分勝負。這盤，頭號種子的祖高域患得患失，完全打不出男單一哥的水準，遭薩維列夫三度打破發球局，以1：6慘敗。最後，34歲的祖高域以盤數1：2落敗，未能晉級決賽，無緣金牌。祖高域只能轉戰季軍戰，與西班牙球手卡蘭路布斯達爭銅牌。奧運失利，亦宣布祖高域的男單「金滿貫」夢碎。

祖高域與薩維列夫握手。（Getty Images）

【薩維列夫賽後激烈流淚】

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除了男單外，祖高域今屆還有參加混雙，他與拍檔史杜珍洛娃（Nina Stojanović）亦入到4強，仍有機會爭奪一面混雙奧運金牌。無論是單打還是雙打，祖高域從未贏過奧運金牌，之前最好成績的是2008年北京奧運得到男單銅牌。

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