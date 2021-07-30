東京奧運直擊︱何詩蓓負傷完成最後接力戰　蝶泳時間較港績更快

由何詩蓓、黃筠陶、楊珍美及鄭莉梅組成的香港游泳接力隊，今（30日）晚上在4X100米混合泳接力賽初賽。

何詩蓓在賽前宣布因傷棄戰50米自由泳準決賽，但如常出戰接力賽，結果港隊在16隊中排第13，無緣晉級決賽，而何詩蓓亦完成她今屆最後一戰，將以兩面銀牌的佳績作結。



女飛魚何詩蓓在繼早上在100米自由泳奪銀，晚上轉戰50米自由泳初賽晉級，可是她因拉傷背部，決定放棄明早舉行的準決賽。然而何詩蓓仍決定繼續跟隊友黃筠陶、楊珍美、鄭莉梅出戰4X100米混合泳接力賽。

何詩蓓因背傷棄戰明早舉行的50米自由泳準決賽。（高詩琦攝）

排在第1線道的港隊跟美國、加拿大等勁敵同組，首棒背泳由黃筠陶負責，她首100米游出1分01.61秒暫排第7位，之後楊珍美在蛙泳以1分08.69秒交棒予何詩蓓。

這位飛魚在蝶泳50米及100米，分別游出26.43秒及57.67秒；時間比韋漢娜（Hannah Wilson）2009年所創造的香港紀錄更快，惟因接力賽只有首棒時間會被計算在紀錄內，她無緣刷新港績。

而最後一棒，鄭莉梅以54.89秒完成，港隊終游出4分02.86秒，位列小組第7，總成績在16隊中排第13，未能晉級。

香港游泳接力隊出戰4X100米混合泳初賽，港隊最終出局，完成今屆所有游泳賽事。（高詩琦攝）

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