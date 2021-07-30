東京奧運｜韓國球手田志希逆生長變童顏　大方分享整容護膚秘訣

韓國乒乓手田志希日前在女單8強不敵伊藤美誠0：4出局，有追蹤田志希的球迷發現，她現時的外貌比起以前更年輕，將她的新、舊相作對比，看起來簡直像兩個人！田志希本人也在微博分享了這則消息，網民紛紛湧去留言，徵求化妝護膚以至整容的心得。田志希也盡力回應提問，承認有割雙眼皮，沒有接受其他整容手術。



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28歲的田志希在中國河北出世，父親是小學的乒乓球教練，自小耳濡目染，開展乒乓球生涯。她在2007年曾為中國出戰亞洲青少年賽，贏過冠軍。2011年，她轉籍到韓國，改為代表韓國出戰不同的國際乒乓球賽事。上屆里約奧運，她入到女單第4圈，助韓國打入女團8強。

【比較田志希過去與現在的外貌】

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田志希今屆為韓國出戰女單、混雙及女團，已經在頭兩個項目皆於8強出局，無緣獎牌，接下來會為韓國參加女團的比賽。比起她的球技，外界更關注她的樣貌變化。有人找到她的舊照，與今屆打比賽的相片比，簡直就像兩個人！網民議論紛紛，覺得田志希有整容。

田志希也回應「返老還童」。（田志希微博截圖）

田志希昨日在微博轉載這則她「返老還童」的消息，並回應：「好多朋友發微信說我上熱搜了！下午在備戰接下來的團體賽 練完回來不知怎麼的。」之後，大量網民留言，有人認為她「由頭整到落腳」，問她：「植髮、削骨、雙眼皮、鼻樑、臉部填充、豐唇、下巴，就問你哪一樣沒動？」

【田志希回應網民提問】

有網民留言，覺得田志希只接受了割雙眼皮的手術，身形瘦了，以及做好皮膚管理，沒有做其他整容手術；之後田志希留言點讚，間接承認接受過雙眼皮的手術。之後，有網民問她：「求公布醫院？」田志希回應：「做雙眼皮的嗎？」再證實自己的確割了雙眼皮。

【更多田志希生活照】

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網民向她發問大量整容、護膚及化妝的問題，有人請求她的髮線做過什麼療程，她坦白回答髮線是紋上去的，大家紛紛讚她太誠實了！田志希強調沒有做過法令紋的專門療程。有網民問她平常用什麼護膚保濕用品，她都毫無保留解答，並強調護膚需要每日堅持。

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