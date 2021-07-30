東京奧運｜馬龍挫樊振東歷史性衛冕　實現第二度男單大滿貫

32歲的馬龍今（30日）日在東京奧運乒乓球男單決賽，以局數4：2擊敗中國隊友樊振東，再一次贏得奧運男單冠軍，成為史上首位成功衛冕男單的球手，創造歷史，而他個人亦成功完成第二次的男單大滿貫。



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在4強以4：3險勝奧恰洛夫的馬龍，在決賽面對隊友樊振東。今屆奧運男單及女單決賽都變成中國的隊內對決。馬龍首局贏得輕鬆，以11：4取勝。之後，兩人爭持激烈，在第二局的分數未試過超過兩分，樊振東苦戰下以12：10扳平1：1。

馬龍再次贏得奧運金牌。（Getty Images）

不過，馬龍之後以11：8及11：9連勝兩局，一口氣領先到局數3：1。然而，他在第五局突然失準，竟以8分差距，以3：11被樊振東追回一局。在第六局，馬龍一直保持領先優勢，最終以11：7擊敗樊振東，贏局數4：2獲得男單奧運金牌。中國今日增添4面金牌，金牌累積至19面。

樊振東一度追近至局數2：3。（路透社）

馬龍連贏里約及東京兩屆奧運的男單金牌，成為首位衛冕男單的球手。自從奧運在1988年增設乒乓球項目，依次出現劉南奎、瓦爾德內爾、劉國梁、孔令輝、柳承敏、馬琳、張繼科，無人能衛冕奧運冠軍。

馬龍贏得東京奧運男單冠軍後，擺出心形動作慶祝。（路透社）

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馬龍展望之後的乒乓男團賽，希望為再贏金牌，他說：「我覺得首先心態好，和樊振東打，是最沒壓力的對手，我放開去拼，發揮最好水準，才能戰勝對手。團體賽我希望和樊振東、許昕齊心協力拿下來。」

馬龍賽後擺出一個可愛的心形動作慶祝，他解釋：「上屆奧運也是比心，這一屆要比大一點。」

在上屆里約奧運，他贏得金牌後也擺出心形手勢。（Getty Images/資料圖片）

在決賽前，德國的奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）對中華台北的林昀儒，這場兩人鬥得激烈互有領先，經驗豐富的奧恰洛夫先取13：11，但林昀儒連贏兩局11：6領先。兩人之後各贏一局11：4，打完五局後，奧恰洛夫落後2：3。

奧恰洛夫與林昀儒激戰7局後贏得銅牌。（路透社）

第六局相當精彩，奧恰洛夫差點就輸波，兩人打到「刁時」，奧恰洛夫在壓力下以15：13勝出，追平局數至3：3。在決勝局，奧恰洛夫再贏11：7，以局數4：3擊敗林昀儒，繼倫敦奧運後，贏得個人第二面奧運男單銅牌。

奧恰洛夫及林昀儒賽後惺惺相惜。（Getty Images）

今屆乒乓男單三甲分別是亞軍樊振東（左起）、冠軍馬龍及季軍奧恰洛夫。（Getty Images）

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