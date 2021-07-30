東京奧運直擊｜何詩蓓澄清傷勢非背部　兩銀謝幕轉戰國際游泳聯賽

奧運兩銀飛魚何詩蓓今（30日）晚轉戰50米自由泳初賽以總成績第15位晉級，惟及後泳隊宣布何詩蓓因背部帶傷，將退出明早舉行的準決賽。

不過何詩蓓其後繼續參與4x100米混合泳接力，她賽後表示，傷勢位置為臀部，並非所指的背，以免影響8月尾的國際游泳聯賽（ISL），決定爭取更多休息時間。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 現場直擊



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隨着何詩蓓退出50米自由泳準決賽，4x100米混合泳接力成為泳隊今屆最後一項賽事。最終何詩蓓連同黃筠陶、楊珍美及鄭莉梅，以4分2.86秒完成，排小組第7無緣晉級。

何詩蓓澄清，她退出50米自由泳準決賽乃因拉傷臀部肌肉，並非之前聲明的背部。（高詩琦攝）

縱使臀部帶傷，何詩蓓在蝶泳的分段時間仍造出57.67秒，表現不俗。她賽後透露此傷在200米決賽後已經出現：「游完200自決賽都有些痛，過了幾日都沒有好轉，與教練商討後認為還要應付8月尾的國際游泳聯賽，所以有此決定。」

總結整個奧運，何詩蓓一共游了1050米，摘下兩面銀牌，以免身體過分負荷，退賽亦能理解。

何詩蓓（左起）、黃筠陶、楊珍美及鄭莉梅完成4X100米混合泳接力，為香港游泳隊謝幕。（高詩琦攝）

是日接力，黃筠陶、楊珍美兩面奧運「新丁」終於亮相，前者直言一直觀戰令人心癢癢：「今日都第7日了，為這個接力我們準備了6日，自己見證到何詩蓓創造歷史，也看到其他運動員的努力，很想快點落水。」游泳項目受到全港市民關注，黃筠陶也認為此是無比大的動力：「沒有想過香港人能這樣團結，看到很多人都支持我們很感動，所以一切亦令我們努力去做好香港運動員。」

黃筠陶出戰接力背泳。（高詩琦攝）

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楊珍美同樣認為，今屆奧運發生的點滴，是扣人心弦的感動：「真的很興奮，自己很榮幸能代表香港出戰一個團體項目，一直看到何詩蓓、張家朗及羽毛球隊的努力，啟發我不少。奧運是每一個運動員少時夢想，自己能一步一步做到，我感到自豪，感謝所有支持我們的人，特別是家人。」

談到家人，出戰兩項接力的鄭莉梅透露，2019年後一直未有家庭樂，東京奧運完結後終能與兩年無見的家人聚聚。

何詩蓓第一銀：女子200米自由泳。（高詩琦攝）