東京奧運︱比拉絲再退兩單項　一代體操女王被什麼困擾？

今屆奧運最矚目體操巨星比拉絲（Simone Biles），一再因心理壓力問題退賽，繼女子團體和個人全能後，最新再宣布退出跳馬和高低槓兩個單項，暫未決定是否退出自由體操和平衡木餘下兩個單項。

比拉絲受困擾的不止心理因素，而是部分體操選手也會遇上的心理病，如勉強出賽不止影響表現，甚至至冒上嚴重受傷風險。



比拉絲今屆賽事只餘下兩個單項未退出。（Getty Images）

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體操選手最害怕的一個字

比拉絲上屆奧運得到4金1銅，成為舉世知名的體操巨星，日前在女團決賽美國隊第一節的跳馬出場，繼兩名隊友後出場的她嚴重失手，原定在空中轉體兩周半的動作，只做到一周半，落地時亦向前踏出一大步。這一跳她只得到全隊3人中最低的13.766分。她一度離開場館，之後換回運動外套為隊友打氣，美國隊宣布比拉絲以健康理由退賽。

其後她表示自己因心理壓力問題，無法繼續作賽，「出場比賽後，我不想繼續下去，我需要關注自己的精神健康。」之後她再度受訪時，說了一個很重要的字，「練習時我的隊友觀察到一點，我有一點twisties。」什麼是twisties？對體操選手有什麼影響？

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完成跳馬後，比拉絲一度離開比賽場地。（路透社）

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足以摧毀體操選手的心理病——twisties

twisties一字難以直接繙譯，對體操選手而言，卻是一個極可怕的心理病。它是一種心理障礙，令體操選手做空中轉體動作時，腦部和身體之間突然斷線，就算是練習過千萬遍的動作，也會突然間做不到。

比拉絲的情況正是這樣，她在女團決賽跳馬項目，原應在半空轉體兩周半的動作，她只做出一周半，落地時亦踏出一大步，跟她往日在大賽的表現截然不同。美國丹佛大學運動及表現心理學碩士課程總監沙皮羅（Jamie Shapiro）接受美國《健康》雜誌訪問時解釋，twisties就是，「身體知道如何做動作，整套動作的細節由腦部負責儲存，但腦部在找尋這套動作時遇上問題。」

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比拉絲退剩兩項有得解

腦部和身體之間突然斷線，twisties令體操選手在空中失去方向感，無法有效控制動作。身體上，twisties導致選手無法做出以往能輕易做到的動作；心理上，無法做出慣常表現會引發焦慮，令這個心理障礙問題更加嚴重，形成惡性循環。

顧名思義，twisties就是令選手在轉體動作方面出現問題，因此比拉絲在4個單項入面，退出跳馬和高低槓，卻暫時仍保留自由體操和平衡木兩項。跳馬是她上次失手的項目，而且少不免會涉及轉體動作，高低槓則是她較弱一項；平衡木主要在木上進行，基本上不涉及空中轉體動作，自由體操是比拉絲另一強項，加上平衡木和自由體操在較後日程才進行，因此這兩項暫不退賽。

今屆賽事失去比拉絲之下，失色不少，美國女團失去她之下，仍得到一面銀牌，個人全能金牌由她的隊友蘇妮莎（Sunisa Lee）贏得。餘下女子4個單項將會分日比賽，周日（1日）為跳馬和高低槓，周一（2日）是自由體操，周二（3日）為平衡木。

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